L’Iran s’attend à 250000 doses de vaccin de la Chine

TEHERAN, Iran – Le ministère iranien de la Santé a déclaré que le pays s’attend à recevoir samedi 250000 doses du vaccin Sinopharm de Chine.

Alireza Raisi, vice-ministre de la Santé, affirme que le pays recevra des doses d’autres vaccins, y compris de l’Inde, dans un «proche avenir» alors que le pays lutte pour lutter contre la pire épidémie de pandémie au Moyen-Orient.

Ce mois-ci, l’Iran a importé 120 000 doses du vaccin Spoutnik V de Russie. Des rapports indiquent que l’Iran a acheté un total de 2 millions de doses.

L’Iran a commencé en décembre des essais sur l’homme sur le premier vaccin fabriqué dans le pays, qui devrait être distribué au printemps. Le pays travaille également sur un vaccin conjoint avec Cuba.

L’Iran prévoit d’importer quelque 17 millions de doses de vaccin du programme international COVAX et des millions d’autres de différents pays.

La porte-parole du ministère de la Santé, Sima Sadat Lari, a estimé le nombre de morts de l’Iran par COVID-19 à 59 980 après que 81 autres soient morts de la maladie depuis vendredi. Lari dit que 7 975 nouveaux cas confirmés ont porté le total à plus de 1,6 million dans un pays de plus de 83 millions d’habitants.

SANTA FE, NM – Les responsables de la santé du Nouveau-Mexique ont confirmé vendredi 659 infections supplémentaires au COVID-19, le nombre quotidien de cas le plus élevé en plus de trois semaines.

Près de 30% des nouveaux cas concernaient des détenus de l’État.

Les responsables cette semaine ont exprimé leur optimisme quant aux tendances à la baisse de la propagation globale du virus, tous les comtés de l’État rapportant des taux de positivité inférieurs à 10%. Cependant, ils ont reconnu que la moyenne mobile sur sept jours des cas quotidiens restait au-dessus des objectifs.

Au total, le Nouveau-Mexique a signalé près de 185 000 cas depuis le début de la pandémie. Le bilan des morts s’élève à 3685, avec plus d’une douzaine de morts signalés vendredi.

OHAKUNE, Nouvelle-Zélande – Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, est de retour dans un verrouillage de sept jours après la découverte d’un nouveau cas de coronavirus inexpliqué.

Le Premier ministre Jacinda Ardern a fait cette annonce samedi soir après une réunion urgente avec les principaux législateurs du Cabinet. Elle a déclaré que le verrouillage prendrait effet à partir de dimanche matin.

Auckland plus tôt ce mois-ci a été placé dans un verrouillage de trois jours après la découverte de nouveaux cas de la variante la plus contagieuse découverte pour la première fois en Grande-Bretagne.

La Nouvelle-Zélande a poursuivi une stratégie d’élimination de tolérance zéro avec le virus et a réussi à éradiquer la propagation de la communauté avant que les derniers cas ne soient découverts ce mois-ci.

Ardern a déclaré que le dernier patient avait présenté des symptômes depuis le début de la semaine et aurait pu en infecter d’autres.

Le reste de la Nouvelle-Zélande aura également des restrictions accrues.

HONG KONG – Plus de 500 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech sont arrivées samedi à Hong Kong après un retard de deux jours en raison des procédures d’exportation, offrant une deuxième option d’inoculation pour la ville.

Les injections Pfizer-BioNTech seront offertes à environ 2,4 millions de résidents éligibles appartenant à des groupes prioritaires tels que les 60 ans et plus et les travailleurs de la santé.

Environ 70 000 résidents qui se sont inscrits au programme de vaccination, qui a débuté vendredi, recevront les vaccins développés par la société biopharmaceutique chinoise Sinovac. Les vaccins Sinovac ont été les premiers à arriver la semaine dernière.

Les détails d’inscription pour ceux qui souhaitent recevoir les injections Pfizer-BioNTech n’ont pas encore été annoncés.

Hong Kong a conclu des accords pour un total de 22,5 millions de doses, dont 7,5 millions chacune de Sinovac, AstraZeneca et Fosun Pharma, qui fournit les vaccins Pfizer-BioNTech. Le gouvernement a jusqu’à présent approuvé les vaccins Sinovac et Pfizer-BioNTech.

SEOUL, Corée du Sud – L’Agence sud-coréenne de contrôle et de prévention des maladies permet aux agents de santé de prélever des doses supplémentaires dans des flacons de vaccins contre les coronavirus développés par AstraZeneca et Pfizer.

La décision de samedi est intervenue après que certains agents de santé qui administraient les injections d’AstraZeneca ont signalé aux autorités qu’ils voyaient encore des doses supplémentaires dans les flacons qui avaient chacun été utilisés pour 10 injections.

Le responsable de la KDCA, Jeong Gyeong-shil, a déclaré que les travailleurs qualifiés pourraient être en mesure de prélever une ou deux doses supplémentaires de chaque flacon s’ils utilisent des seringues à faible volume mort conçues pour réduire le gaspillage de médicaments et de vaccins.

Cependant, elle a déclaré que le KDCA n’autorise pas les agents de santé à combiner les vaccins laissés dans différentes bouteilles pour créer plus de doses.

Le KDCA avait précédemment autorisé 10 injections pour chaque flacon d’AstraZeneca et six pour chaque flacon de Pfizer.

La Corée du Sud, qui a lancé sa campagne de vaccination publique vendredi, administre les vaccins AstraZeneca aux résidents et aux travailleurs des établissements de soins de longue durée et ceux de Pfizer aux travailleurs médicaux de première ligne.

WINDOW ROCK, Arizona – La Nation Navajo a poursuivi sa tendance à la baisse du nombre de cas quotidiens de coronavirus.

Vendredi, les responsables de la santé tribale ont signalé 23 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès supplémentaires. Les derniers chiffres portent le total à 29 710 cas depuis le début de la pandémie. Le bilan des morts est de 1165.

Un couvre-feu reste en vigueur pour les résidents de la vaste réserve qui couvre certaines parties de l’Arizona, du Nouveau-Mexique et de l’Utah pour empêcher la propagation du virus.

SÉOUL, Corée du Sud – La Corée du Sud a signalé 405 nouveaux cas supplémentaires de coronavirus alors qu’elle commençait à vacciner des dizaines de milliers de travailleurs dans les hôpitaux de première ligne au deuxième jour de son programme de vaccination de masse.

L’augmentation quotidienne signalée samedi par l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies a porté le nombre de cas nationaux à 89 321, dont 1 595 décès.

La plupart des nouveaux cas provenaient de la région métropolitaine densément peuplée de Séoul, qui a été la plus durement touchée par une vague hivernale dévastatrice qui a effacé des mois de gains épidémiologiques durement gagnés et suscité des critiques publiques sur le déploiement du vaccin dans le pays, qui a été plus lent que de nombreux pays du Ouest.

Le gouvernement avait insisté sur le fait qu’il pouvait maintenir une approche attentiste, car son épidémie n’était toujours pas aussi grave qu’aux États-Unis ou en Europe.

Le KCDC a déclaré que 18 489 résidents et travailleurs des établissements de soins de longue durée avaient reçu vendredi leurs premières injections de vaccins à deux doses mis au point par AstraZeneca et l’Université d’Oxford lors du premier jour de vaccination publique.

RENO, Nevada – Le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens signalés au Nevada au cours des deux dernières semaines est tombé à son plus bas niveau depuis la mi-septembre et a chuté de près de 90% depuis un pic de plus de 2700 par jour à la mi-décembre.

Les 314 nouveaux cas quotidiens signalés en moyenne au cours des 14 jours précédents sont les plus bas depuis qu’en moyenne 312 ont été signalés le 16 septembre, ont déclaré vendredi des responsables de la santé publique.

C’est en baisse par rapport au sommet de 2 716 signalé le 11 décembre. La moyenne quotidienne est tombée en dessous de 2 000 à la mi-janvier et a diminué régulièrement depuis.

Le taux de positivité de l’État a également chuté à 8,3%, le plus bas depuis 8,2% le 19 octobre. Le taux est basé sur une moyenne mobile de 14 jours avec un décalage de sept jours. Il a culminé à 21,6% le 13 janvier.

DENVER – Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a déclaré que toute personne âgée de 60 ans et plus sera éligible pour recevoir un vaccin contre le coronavirus à partir du 5 mars, suivie de celles de 50 ans et plus vers la fin du mois.

Le gouverneur a déclaré vendredi que l’État avait déjà administré près de 883 000 premières doses du vaccin et plus de 423 000 secondes doses.

Une augmentation de l’offre de vaccins est attendue dans les semaines à venir alors que les sociétés pharmaceutiques accélèrent la production.

Plus de 424000 personnes dans l’État ont été testées positives et près de 6000 sont décédées du virus depuis qu’il a commencé sa propagation rapide au printemps dernier, et Polis a averti vendredi de rester vigilant.

BRIDGEPORT, Connecticut – Le gouverneur Ned Lamont dit que le Connecticut a encore «un long chemin à parcourir» pour améliorer les taux de vaccination contre le COVID-19 parmi les résidents noirs et hispaniques, car de nouvelles données montrent que les Blancs sont vaccinés à des taux plus élevés.

Lamont est apparu avec des membres du clergé noirs au centre médical St. Vincent à Bridgeport pour essayer de convaincre les gens que les vaccins sont sûrs et efficaces. Plusieurs dirigeants d’églises ont été vaccinés vendredi.

«Nous faisons mieux qu’il y a deux semaines, mais pas assez», a déclaré Lamont.

De nouvelles données publiées par l’État jeudi montrent que 39% des résidents de l’État blanc âgés de 65 ans et plus ont reçu le premier des deux vaccins Pfizer et Moderna, contre 21% des résidents noirs et 27% des citoyens hispaniques de 65 ans et plus.

SACRAMENTO, Californie – Le gouverneur Gavin Newsom s’attend à ce que la Californie commence à administrer le nouveau vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson la semaine prochaine.

Lors d’une conférence de presse à Fresno vendredi, Newsom a déclaré que l’administration Biden prévoyait d’envoyer à la Californie plus de 1,1 million de doses unidoses au cours des trois prochaines semaines.

Le vaccin, toujours en cours d’approbation fédérale finale, a moins de restrictions de manipulation que les vaccins Pfizer et Moderna actuellement utilisés. Ces vaccins nécessitent deux doses pour être pleinement efficaces et doivent être conservés à des températures extrêmement basses.

L’ajout du vaccin J&J interviendrait alors que la Californie connaît des baisses spectaculaires des cas de virus et des hospitalisations après des niveaux records début janvier.

WASHINGTON – Les conseillers en santé américains ont approuvé un vaccin COVID-19 à une dose de Johnson & Johnson, qui devrait fournir une option plus facile à utiliser pour lutter contre la pandémie.

Le panel d’experts de la Food and Drug Administration a décidé vendredi que le vaccin de J & J protégeait contre le COVID-19 et devrait être mis à la disposition des adultes. La FDA a déclaré dans un communiqué qu’elle suivrait rapidement la recommandation et ferait de J & J’s le troisième vaccin autorisé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis.

Les expéditions de quelques millions de doses pourraient commencer dès lundi. Davantage de vaccins sont nécessaires de toute urgence pour garder une longueur d’avance sur un virus en mutation qui a tué plus de 500 000 Américains.

