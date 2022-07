L’Iran sanctionne 61 autres Américains alors que les pourparlers sur le nucléaire sont dans l’impasse

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Iran a imposé des sanctions à 61 autres Américains, dont l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, pour avoir soutenu un groupe dissident iranien, a déclaré Téhéran samedi alors que des mois de pourparlers pour relancer un accord nucléaire de 2015 restaient dans l’impasse.

Parmi les autres personnes inscrites sur la liste noire du ministère iranien des Affaires étrangères pour avoir exprimé leur soutien au groupe dissident exilé Mujahideen-e-Khalq (MEK), figuraient l’avocat personnel de l’ancien président républicain Donald Trump, Rudy Giuliani, et l’ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, ont rapporté les médias d’État iraniens.

Les sanctions, prononcées contre des dizaines d’Américains dans le passé pour divers motifs, ont permis aux autorités iraniennes de saisir tous les avoirs qu’elles détiennent en Iran. Les mesures, annoncées alors que le président démocrate américain Joe Biden terminait son voyage au Moyen-Orient, semblent largement symboliques étant donné l’absence probable de tels actifs.

Giuliani, Pompeo et Bolton, tous républicains, auraient largement participé aux événements du MEK et exprimé leur soutien au groupe. Pompeo et Bolton ont servi sous Trump.

L’Iran a imposé des sanctions à 51 Américains en janvier et à 24 autres en avril.

Les pourparlers indirects de l’Iran avec les États-Unis sur la relance du pacte nucléaire de 2015 ont débuté en novembre à Vienne et se sont poursuivis au Qatar en juin. Mais les négociations ont fait face à une impasse de plusieurs mois.

En 2018, Trump a abandonné l’accord, le qualifiant de trop doux envers l’Iran, et a réimposé de sévères sanctions américaines, incitant Téhéran à enfreindre les limites nucléaires du pacte.

L’administration de Biden s’est engagée à soutenir tous les Américains malgré tout désaccord sur la politique ou la politique.

“Les États-Unis protégeront et défendront leurs citoyens. Cela inclut ceux qui servent les États-Unis maintenant et ceux qui ont servi auparavant”, a déclaré samedi un porte-parole du département d’État. “Nous sommes unis dans notre détermination contre les menaces et les provocations, et nous travaillerons avec nos alliés et partenaires pour dissuader et répondre à toute attaque menée par l’Iran.”