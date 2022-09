L’Iran saisit deux autres drones marins américains

La marine de Téhéran a arraché les deux navires sans pilote des eaux de la mer Rouge lors du deuxième incident de ce type cette semaine

L’équipage d’un navire de guerre iranien a temporairement saisi deux drones marins américains dans les eaux internationales de la mer Rouge. Il s’agissait du deuxième incident de ce type cette semaine impliquant des navires de surface sans pilote de Washington dans la région.

“La frégate ‘Jamaran’ a saisi les deux navires jeudi pour prévenir tout accident possible après avoir émis des avertissements à la flotte américaine”, La télévision publique iranienne a rapporté vendredi. “Après la sécurisation des voies de navigation internationales, ces deux navires ont été libérés dans une zone sûre.”

Des séquences vidéo qui auraient été tournées depuis le pont de la frégate semblaient montrer des marins iraniens jetant l’un des deux Saildrone Explorers par-dessus bord. “La marine américaine a été avertie d’éviter de répéter des incidents similaires à l’avenir”, ajoute le reportage télévisé.

Un responsable non identifié du Pentagone a déclaré à NBC News et à d’autres médias que deux destroyers américains qui opéraient à proximité ont confronté le navire iranien par radio et l’ont suivi jusqu’à ce que les drones soient libérés vendredi matin, environ quatre heures après leur prise. Il a allégué que des marins iraniens avaient d’abord tenté de dissimuler les drones avec des bâches et nié qu’ils les avaient.

Lire la suite L’Iran tente de “voler” un drone marin américain

Selon le rapport iranien, les forces de Téhéran ont trouvé “plusieurs navires d’espionnage sans pilote abandonnés sur les routes maritimes internationales.” Après deux avertissements à un destroyer américain à proximité restés lettre morte, deux drones ont été saisis “pour prévenir d’éventuels accidents.”

Le dernier incident survient après que la cinquième flotte de la marine américaine a publié mardi un communiqué indiquant qu’un navire du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait été repéré remorquant un Saildrone Explorer américain dans le golfe Persique. L’IRGC a déconnecté sa ligne de remorquage et a lâché le drone environ quatre heures plus tard, après avoir été confronté à un patrouilleur et à un hélicoptère de la marine américaine.

Le vice-amiral Brad Cooper, commandant de la cinquième flotte, a appelé la saisie temporaire du CGRI “injustifié et incompatible avec le comportement d’une force maritime professionnelle.” Il ajouta, “Les forces navales américaines restent vigilantes et continueront de voler, de naviguer et d’opérer partout où le droit international le permet, tout en promouvant un ordre international fondé sur des règles dans toute la région.”

LIRE LA SUITE: L’Iran doit réduire ses attentes pour relancer l’accord sur le nucléaire – États-Unis

L’année dernière, la cinquième flotte a lancé un nouveau groupe de travail sur les drones dans la région dans un contexte de tensions croissantes avec l’Iran.