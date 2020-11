L’Iran Rohani accuse Israël “ mercenaire ” d’assassinat scientifique

Le président iranien Hassan Rohani a accusé samedi son ennemi juré d’Israël d’agir en tant que «mercenaire» pour les États-Unis, accusant l’État juif d’avoir assassiné l’un des plus éminents scientifiques nucléaires de Téhéran.

Mohsen Fakhrizadeh a été “martyrisé” après avoir été grièvement blessé lorsque des assaillants ont pris pour cible sa voiture et se sont livrés à une fusillade avec ses gardes du corps à l’extérieur de la capitale Téhéran vendredi, selon le ministère iranien de la Défense.

“Une fois de plus, les mains méchantes de l’arrogance mondiale, avec le régime usurpateur sioniste comme mercenaire, ont été tachées du sang d’un fils de cette nation”, a déclaré Rouhani dans un communiqué sur son site officiel.

L’Iran, une grande puissance chiite, utilise généralement le terme «arrogance mondiale» pour désigner les États-Unis.

Rohani a juré que sa mort “ne perturbait pas” les progrès scientifiques de l’Iran et a déclaré que le meurtre était dû à “la faiblesse et l’incapacité” des ennemis de Téhéran à entraver sa croissance.

Il a présenté ses condoléances à «la communauté scientifique et au peuple révolutionnaire d’Iran».

Le ministère de la Défense a déclaré que Fakhrizadeh, qui dirigeait son organisation de recherche et d’innovation, était décédé après que les médecins n’aient pas réussi à le ranimer.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré vendredi qu’il y avait “de sérieuses indications d’un rôle israélien” dans l’assassinat.

Les États-Unis ont imposé des sanctions à Fakhrizadeh en 2008 pour “activités et transactions qui ont contribué au développement du programme nucléaire iranien”, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu l’a un jour décrit comme le père du programme d’armes nucléaires de l’Iran.

Fakhrizadeh a été pris pour cible alors qu’il voyageait près de la ville d’Absard, dans l’est du comté de Damavand, dans la province de Téhéran.

Le New York Times a déclaré qu’un responsable américain et deux autres responsables du renseignement ont confirmé qu’Israël était derrière l’attaque, sans donner plus de détails.

Le Hezbollah libanais a déclaré tôt samedi qu’il “condamne fermement l’opération terroriste qui a conduit au martyre du scientifique et professeur d’université Mohsen Fakhrizadeh”.

Le puissant mouvement chiite a ajouté qu’il demandait au “Dieu tout-puissant” de l’élever aux plus hauts rangs “aux côtés de ses prédécesseurs de martyrs et d’érudits, en particulier ceux qui ont été traîtreusement martyrisés par les bandes sionistes et internationales de meurtre et de terrorisme”.

Le meurtre de Fakhrizadeh est le dernier d’une série d’assassinats de scientifiques nucléaires en Iran ces dernières années que la République islamique a imputés à Israël.

L’ancien directeur de la CIA, John Brennan, a averti vendredi que l’assassinat risquait de déclencher une conflagration plus large au Moyen-Orient.

“C’était un acte criminel et très imprudent. Il risque des représailles meurtrières et une nouvelle vague de conflit régional”, a tweeté Brennan.

L’assassinat intervient moins de deux mois avant que le président élu américain Joe Biden ne prenne ses fonctions.

Biden a promis un retour à la diplomatie avec l’Iran après quatre années belliqueuses sous Donald Trump, qui s’est retiré de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018 et a commencé à imposer à nouveau des sanctions paralysantes.

