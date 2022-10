L’Iran riposte contre l’UE — RT World News

Téhéran a imposé des sanctions du tac au tac aux individus et aux organisations européennes

L’Iran a imposé des sanctions de représailles, alléguant que des individus et des institutions de l’UE alimentaient les émeutes dans le pays.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné l’UE pour avoir ciblé des entités en Iran avec des sanctions au début du mois. Il a annoncé l’imposition de mesures de représailles contre les parties qui se livrent à « encourageant et incitant au terrorisme, à la violence et à la haine », aurait provoqué des émeutes et des attentats terroristes en Iran.

La liste des organisations compte plusieurs médias, dont Deutsche Welle Persian en Allemagne et RFI Persian en France. L’Iran a également sanctionné un certain nombre d’ONG, telles que la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme financée par la France.

Parmi les personnes inscrites sur la liste noire figurent des personnalités des organisations sanctionnées ainsi que des responsables européens, dont des députés européens, des législateurs français et des chefs de municipalités françaises. Téhéran a également imposé des restrictions à deux hauts responsables de la rédaction du tabloïd allemand Bild.

La mesure empêche les personnes sanctionnées de se rendre en Iran. Tous les biens des personnes et des groupes figurant sur la liste relevant de la juridiction iranienne seraient confisqués.

Le 17 octobre, l’UE a imposé des sanctions contre des organisations et des responsables iraniens, que Bruxelles a accusés de violer les droits de l’homme. Cette décision est intervenue à la suite de manifestations à grande échelle dans le comté, déclenchées par la mort d’une jeune femme en garde à vue.

Mahsa Amini, 22 ans, a été arrêtée par la police des mœurs iranienne et est décédée quelques heures plus tard. Les autorités ont déclaré qu’elle avait une condition médicale préexistante qui s’était avérée mortelle, mais certains membres de sa famille ont affirmé qu’elle avait été battue à mort.

Les sanctions de l’UE visaient la branche de la police, officiellement nommée Gasht-e-Ershad (Patrouille d’orientation), ainsi que les organisations impliquées dans la réponse de l’Iran aux manifestations de masse et aux émeutes. Une déclaration du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé ces sanctions “sans fondement” et ingérence dans les affaires intérieures iraniennes.