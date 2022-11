L’Iran résiste sous la pression des médias avant le match contre l’Angleterre

L’équipe nationale iranienne reste résiliente au milieu de la tourmente de son pays. Cependant, depuis que Team Melli est arrivé au Qatar, l’équipe a été bombardée par la presse.

Le directeur tient bon

Après avoir été accueilli avec un gâteau à Doha, Carlos Queiroz est passé d’exalté à colérique lors de sa première conférence de presse.

Le manager portugais a offert une réfutation à un journaliste de Sky Sports lorsqu’il a été interrogé sur les atrocités des droits de l’homme en Iran. « Combien me payez-vous pour répondre à cette question ? » demanda Queiroz. “Parlez avec votre patron, et je peux vous donner la réponse à la fin de la Coupe du monde si vous me faites une bonne offre.”

Si l’entraîneur iranien répond honnêtement aux questions, il pourrait être licencié.

Par conséquent, une insinuation sournoise au journaliste suggère qu’il lui faudrait d’énormes sommes d’argent pour mettre son travail en danger. Considérant que «l’équipe Melli» est dirigée par des généraux militaires qui punissent d’une poigne de fer, la véracité de Queiroz va à l’encontre de l’objectif de son contrat.

L’équipe melli unie

De plus, l’ailier de Feyenoord Alireza Jahanbakhsh réplique aux journalistes anglais pour leur engagement dans les jeux d’esprit. “Je ne sais pas si l’Angleterre n’était pas dans notre groupe, vous seriez venu avec cette question”,

En d’autres termes, Jahanbakhsh suggère qu’il est bombardé depuis que l’équipe Melli partage le groupe B avec l’Angleterre. Pas parce que le journaliste sympathise avec ce qui se passe sur le terrain en Iran.

De plus, le milieu de terrain d’Omonia Karim Ansarifard et le défenseur de Persepolis Morteza Pouraliganji ont également fait face à des sondages similaires. À l’aide d’un traducteur d’équipe, Karim a offert un sentiment. « Nous sommes ici pour nous qualifier pour les huitièmes de finale. Espérons que jusqu’à la toute dernière seconde de notre troisième match de groupe, nous nous battrons jusqu’au bout pour réaliser cet immense rêve.

une crise dévastatrice

Malheureusement, depuis que la #IranRevolution a éclaté en septembre, les joueurs iraniens ont été piégés dans une situation difficile.

Les athlètes de l’équipe, y compris ceux mentionnés ci-dessus, entament leur 2e cycle de Coupe du monde. En d’autres termes, plusieurs années de dur labeur ont conduit au moment le plus glorieux de leur carrière. Seulement pour faire face aux critiques de leur propre peuple, en plus de la punditocratie.

Vu les sourires rayonnants de leurs , il est évident que l’équipe Melli s’amuse.

Néanmoins, les exultations de l’euphorie se font au prix du meurtre. Des adolescents comme Nika Shahkarami, Sarina Esmailzadeh et des enfants comme Kian Pirfalak ; martyrs d’une révolution dirigée par des femmes. Les femmes qui ont été interdites d’assister à des matchs de football depuis 1979, en raison de l’apartheid sexuel.

Peut-être que ce que le milieu de terrain de Brentford Saman Ghoddos a déclaré sonne vrai : « Il vaut mieux changer le vrai problème, pas expulser l’équipe de football de la Coupe du monde.

un changement de paradigme

La présence de l’Iran à la Coupe du monde continue d’exposer des vérités. De plus, les fans iraniens du monde entier se rendent compte que depuis France 1998, l’Iran a toujours été l’équipe de la République islamique.

La vérité est que l’Iran est en deuil. Puisque le subconscient collectif de sa nation souffre, les sujets inférieurs comme le football deviennent sans objet. Sans aucun doute, il y a là une proportion massive d’Iraniens qui n’ont pas la liberté de profiter de la Coupe du monde comme les autres nations.

Néanmoins, les polémiques n’empêcheront pas des piliers comme Mehdi Taremi du FC Porto de viser la gloire. “Nous sommes ici pour apporter de la joie à notre peuple et rendre son cœur heureux.”

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto