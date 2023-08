L’Iran répond aux mouvements militaires américains avec plus de puissance de feu

Téhéran a équipé ses patrouilles de drones et de missiles à plus longue portée dans un contexte d’escalade des tensions dans le détroit d’Ormuz

L’Iran a renforcé l’armement de ses forces navales, les armant d’outils tels que des drones supplémentaires et des missiles de précision d’une portée allant jusqu’à 1 000 kilomètres (620 miles), au milieu des tensions croissantes avec les États-Unis concernant le trafic maritime à travers le goulot d’étranglement le plus crucial du marché mondial du pétrole. .

La marine du Corps des gardiens de la révolution iraniens (CGRI) a officiellement pris possession du nouvel équipement lors d’une cérémonie samedi, ont rapporté les médias officiels. Les systèmes comprennent des drones de reconnaissance et de combat, ainsi que des équipements de guerre électronique, des lanceurs de missiles montés sur camion et des centaines de missiles de croisière et balistiques.

L’annonce est intervenue après des informations plus tôt cette semaine selon lesquelles des responsables militaires américains avaient élaboré des plans sans précédent pour envoyer des troupes armées lors de voyages commerciaux dans le détroit d’Ormuz. Pas plus tard que le mois dernier, le Pentagone a annoncé le déploiement d’avions de chasse et de ressources navales supplémentaires dans la région du golfe Persique en réponse à « événements alarmants » telles que les saisies iraniennes de navires commerciaux.

Le général de brigade Abolfazi Shekarchi, porte-parole de l’armée iranienne, a dénoncé le déploiement proposé par Washington de troupes sur des navires privés. « Qu’est-ce que le golfe Persique, le golfe d’Oman et l’océan Indien ont à voir avec l’Amérique ? a-t-il déclaré à l’agence de presse iranienne Tasnim. « Qu’est-ce que tu fais ici ? »

Environ 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole, soit un tiers de toutes les expéditions de pétrole brut par voie maritime, passent par le détroit d’Ormuz, le passage étroit qui relie le golfe Persique au golfe d’Oman et à la mer d’Oman. Téhéran accuse généralement les opérateurs des navires détenus de violations de la navigation, telles que la contrebande de pétrole. Certains des navires n’ont été libérés qu’après que d’autres pays ont libéré des pétroliers iraniens détenus.

Les nouveaux missiles donnent à la marine du CGRI une meilleure précision et une portée plus longue que celles dont elle disposait auparavant, a déclaré le commandant Alireza Tangsiri. « Les missiles de croisière peuvent attaquer plusieurs cibles simultanément, et les commandes peuvent être modifiées après le décollage », il ajouta.

Les tensions américano-iraniennes ont augmenté depuis que Washington s’est retiré de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018. Les efforts pour relancer l’accord, connu officiellement sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), ont échoué, malgré le changement de direction américain lorsque Joe Biden a succédé. Donald Trump comme président en janvier 2021.