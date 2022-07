L’Iran répond aux allégations américaines d’expéditions de drones vers la Russie

Le ministre iranien des Affaires étrangères déclare que Téhéran ne soutiendra aucune partie dans le conflit russo-ukrainien

Téhéran n’aidera aucune des parties dans le conflit russo-ukrainien, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian en réponse aux affirmations de la Maison Blanche selon lesquelles la République islamique prévoyait de livrer “des centaines de drones” en Russie.

« Nous avons différents types de coopération avec la Russie, y compris dans le secteur de la défense. Mais nous n’allons aider aucune des parties dans ce conflit parce que nous pensons qu’il doit être arrêté », Amir-Abdollahian a déclaré mercredi au journal italien La Repubblica.

“Le problème actuel avec le conflit est que certains pays occidentaux, dont les États-Unis, ont des fabricants d’armes qui essaient de vendre leurs produits”, a-t-il ajouté. dit-il, ajoutant que Téhéran “évitera toute action qui pourrait conduire à une escalade” mais nous travaillerons pour arrêter le conflit.

Lundi, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes que l’Iran était “se prépare à fournir à la Russie jusqu’à plusieurs centaines de drones”, y compris les drones de combat. Moscou n’a pas commenté la question.

Lire la suite Les États-Unis accusent l’Iran d’envoyer “des centaines de drones” en Russie

De nombreux pays occidentaux, dont les États-Unis, fournissent à Kiev des armes lourdes, telles que des lanceurs de missiles, des véhicules blindés et des drones de combat. Moscou insiste sur le fait que “inondation” L’Ukraine avec des armes ne fera qu’exacerber le conflit.

Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine se rendra à Téhéran le 19 juillet et rencontrera ses homologues iraniens Ebrahim Raisi et Recep Tayyip Erdogan de Turquie, selon le Kremlin.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.