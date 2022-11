L’Iran réplique aux nouvelles sanctions occidentales — RT World News

Les sanctions de l’UE et du Royaume-Uni pour recours présumé à la force contre des manifestants sont “sans fondement” et “illégales”, a déclaré Téhéran

L’Iran a “Fortement condamné” les sanctions de l’UE et du Royaume-Uni que les deux puissances ont imposées à Téhéran pour sa prétendue répression des droits de l’homme, s’engageant à introduire “une réponse proportionnelle” à cette action unilatérale. L’Iran est en proie depuis plusieurs mois à de violentes manifestations, déclenchées par la mort en garde à vue d’une jeune femme qui avait été arrêtée par la police des mœurs.

Dans un communiqué publié mardi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a qualifié les nouvelles sanctions européennes de “sans fondement” et “illégal,” ajoutant qu’en appliquant de telles mesures, l’Occident se mêle des affaires intérieures de Téhéran.

Il a également fustigé les pays occidentaux pour ce qu’il a appelé leur “dépendance aux sanctions” ajoutant que cela les avait dépouillés de leur sens de la rationalité. Il a également averti qu’en adoptant une telle approche, l’Europe “serre l’étau” autour de ses relations extérieures.

Kanaani a ensuite promis que Téhéran prendrait “des contre-mesures efficaces contre de telles mesures infructueuses et non constructives.”















Ses commentaires interviennent après que l’UE a annoncé lundi un nouveau train de sanctions visant 29 individus et trois entités iraniens, en réponse à ce qu’elle a appelé un “Réponse violente aux récentes manifestations en Iran.” Les restrictions, qui s’appliquent à un certain nombre de hauts responsables iraniens, comprennent des gels d’avoirs et des interdictions de voyager.

Cette décision a également été soutenue par le Royaume-Uni, qui a annoncé lundi qu’il sanctionnait 24 responsables iraniens pour des “violations odieuses des droits de l’homme”.

Toutes les sanctions sont intervenues en réponse à la prétendue répression des manifestations contre la mort de Mahsa Amini. La femme de 22 ans a été arrêtée en septembre par la police des mœurs iranienne pour une “non conforme” hijab et est mort quelques heures plus tard. Alors que les autorités iraniennes affirment qu’elle est décédée d’une condition médicale préexistante, la famille d’Amini insiste sur le fait qu’elle a été battue à mort pendant sa détention.

L’incident a déclenché des manifestations massives en Iran, qui ont tué au moins 304 personnes, dont 24 femmes et 41 enfants, selon les données de l’ONU. Dans le même temps, Téhéran soutient que les émeutes sont encouragées par les puissances occidentales, les États-Unis en particulier cherchant à déstabiliser l’Iran comme ils l’ont fait en Libye et en Syrie.