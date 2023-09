L’Iran renforce la loi sur le port du foulard quelques jours après l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini – National

Le parlement iranien a approuvé mercredi un projet de loi visant à imposer des sanctions plus lourdes aux femmes qui refusent de porter le foulard islamique obligatoire en public et à celles qui les soutiennent.

Cette décision intervient quelques jours seulement après l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire du pays. Sa mort en détention a déclenché des mois de manifestations au cours desquelles beaucoup ont appelé au renversement de la théocratie iranienne.

Le projet de loi étend également les sanctions aux propriétaires d’entreprises qui servent les femmes ne portant pas le foulard obligatoire, connu sous le nom de hijab, et aux militants qui s’organisent contre ce port. Les contrevenants risquent jusqu’à 10 ans de prison si l’infraction est commise de manière organisée.

Le projet de loi, qui a été approuvé par 152 députés sur les 290 sièges du Parlement iranien, doit être ratifié par le Conseil des gardiens, un organe religieux qui sert de chien de garde constitutionnel. Elle prendrait effet pour une période préliminaire de trois ans.

L’histoire continue sous la publicité





2h10

La police iranienne des mœurs retourne dans les rues pour des patrouilles portant le foulard



Les manifestations déclenchées par la mort d’Amini le 16 septembre 2022 se sont estompées au début de cette année suite à une forte répression de la dissidence au cours de laquelle plus de 500 manifestants ont été tués et plus de 22 000 arrêtés.

À la mode maintenant La Banque du Canada s’inquiète des espoirs de baisse des taux dans sa dernière décision

La famille dit que sa fille adolescente a découvert un iPhone collé sur le siège des toilettes de l’avion

Mais de nombreuses femmes ont continué à faire étalage des règles concernant le port du hijab, ce qui a donné lieu à une nouvelle campagne visant à les faire respecter au cours de l’été. Les dirigeants religieux iraniens considèrent la loi sur le hijab comme un pilier clé de la République islamique et imputent les manifestations aux pays occidentaux, sans fournir de preuves.

Les manifestants ont déclaré qu’ils étaient motivés par la colère suscitée par le code vestimentaire ainsi que par ce qu’ils considèrent comme la corruption et la mauvaise gouvernance des religieux au pouvoir dans le pays.

Lors d’un autre incident survenu mercredi, un homme armé a abattu un religieux dans la ville de Sejas, dans le nord de l’Iran. La police a arrêté l’agresseur et les autorités ont déclaré que le motif était une dispute personnelle, selon les agences de presse semi-officielles Fars et Tasnim.

L’histoire continue sous la publicité

Plusieurs religieux ont été attaqués au plus fort des manifestations. Un garde armé posté dans une banque a abattu un haut dignitaire religieux chiite en avril.