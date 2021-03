L’Iran rejette l’invitation de l’Union européenne à discuter d’un accord nucléaire avec les États-Unis

La bête quotidienne

L’équipe Biden sur le point d’entamer ses premières discussions avec les talibans

Le négociateur en Afghanistan du président Biden a entamé un voyage diplomatique qui comprendra la première réunion de la nouvelle administration avec les talibans, a confirmé des sources familières au Daily Beast.Le département d’État n’a pas immédiatement commenté l’ordre du jour que Zalmay Khalilzad présente aux talibans, qui a repris tardivement les pourparlers de paix avec le gouvernement afghan client américain la semaine dernière. Khalilzad se rendra d’abord à Kaboul pour des réunions avec un gouvernement afghan dont la viabilité dans un Afghanistan post-américain est une question ouverte. Il se rendra également dans d’autres capitales régionales cruciales. et un cessez-le-feu global », a déclaré un responsable du département d’État. Khalilzad, qui a été envoyé en Afghanistan pour trois présidents différents, arrive dans la région à un moment charnière. Il reste deux mois avant l’accord de Doha, l’accord négocié par Khalilzad avec les talibans l’année dernière, nécessite un retrait complet des troupes américaines. Il y a d’énormes spéculations internationales sur la question de savoir si Biden respectera un accord qui sort les États-Unis d’une guerre de 20 ans qu’il n’admettra pas avoir perdu. «Je trouve que partir maintenant est plus convaincant que jamais dans le passé», a déclaré Carter Malkasian, qui conseille l’armée américaine en Afghanistan depuis plus d’une décennie. l’accord sur l’Afghanistan, conclu par l’administration Trump, en cours de révision. Il représente la première décision critique de politique étrangère de sa présidence. Alors que l’examen approcherait de sa phase terminale, des sources proches de celui-ci ou proches de l’administration n’ont rien dit – seulement qu’il n’est pas terminé, qu’une ligne de conduite n’a pas été décidée et ils considèrent le processus rigoureux. de l’escalade en Afghanistan alors qu’il était vice-président de Barack Obama, est soumis à une pression importante de l’élite pour empêcher un retrait prévu pour le 1er mai. «Garder les troupes américaines au-delà du mois de mai tout en soutenant Doha est possible», a soutenu Lisa Curtis.Curtis était le haut responsable afghan du Conseil de sécurité nationale de Trump. Elle critique ce qu’elle appelle «l’accord de paix imparfait» que Khalilzad a négocié à la demande de Trump, car les obligations qu’il impose aux États-Unis – le retrait – sont plus spécifiques que pour les talibans, qui sont censés empêcher l’Afghanistan d’être une mise en scène. terrain pour le terrorisme international et entamer un dialogue avec le gouvernement afghan pour résoudre l’avenir politique du pays. Les négociateurs comme Khalilzad devraient «souligner [Doha’s] des sections sur un cessez-le-feu global et une feuille de route politique », a déclaré Curtis. Mais retarder le retrait risque de faire exploser la seule sortie diplomatique d’Afghanistan. «Si Biden déchire l’accord, il en assumera les conséquences, et les conséquences ne seront pas bonnes», a déclaré Christopher Kolenda, un colonel de l’armée à la retraite qui, en 2017 et 2018, a mené une diplomatie préparatoire avec les talibans à Doha. d’autres observateurs afghans s’accordent sur un fait fondamental, sinon sur ses implications. Les talibans, qui ont continué d’attaquer les forces afghanes après avoir signé l’accord américain, se sont mis en place pour une offensive massive que les États-Unis, leurs alliés et le gouvernement afghan pourraient ne pas être en mesure de repousser. Plus tôt ce mois-ci, le New York Times a rapporté que les talibans s’étaient rapprochés de plusieurs des grandes villes d’Afghanistan et contrôlaient les routes vitales menant à nombre d’entre elles. Quoi que Doha envisageait pour une voie de réconciliation entre le gouvernement taliban et afghan, ce n’est pas cela. Les talibans, ayant vaincu fonctionnellement les États-Unis à la guerre, apparaissent maintenant à l’horizon d’une victoire pure et simple: «Ils sont en position pour une offensive majeure. Cette offensive comprendra des attaques massives contre les Américains si nous manquons la date limite », a déclaré Barnett Rubin, un autre conseiller de longue date en Afghanistan auprès des États-Unis et des Nations Unies. «Ils pourraient être prêts à prolonger, mais si nous disons unilatéralement que nous ne sommes pas satisfaits de vous afin que nous ne partions pas, c’est ce qu’ils feront. Et la mémoire du gouvernement américain est de faire cela. »Kolenda et d’autres observateurs de longue date de l’Afghanistan soutiennent que tenter de différer le retrait aura précisément l’effet violent qui, selon Curtis et son camp, suivra le retrait. Les talibans, affirment-ils, verraient probablement qu’on ne peut pas faire confiance aux États-Unis pour tenir parole – les frictions entre Washington et Kaboul en 2012 ont condamné un processus de paix antérieur à ses débuts – mettant fin à tout espoir d’une fin négociée de la guerre, pour ne rien dire. «Si vous êtes l’administration Biden, préférez-vous partir comme convenu d’une manière sûre et ordonnée tout en vous penchant dans un processus de paix, ou préférez-vous l’optique des C-17 hurlant de Bagram dans la foulée d’une offensive talibane comme Saïgon 1975? Dit Kolenda. «Je n’entends pas la foule de rester pour toujours parler de la possibilité d’une sortie humiliante.» Curtis a reconnu que les talibans abandonnant la diplomatie et attaquant à nouveau les troupes américaines «est un risque». Mais, a-t-elle dit, «Quel est notre but et notre objectif? Nous ne voulons pas qu’un havre de paix pour les terroristes réapparaisse. Il ne s’agit pas seulement de nous couvrir pour une sortie sûre. »Malkasian, plus que quiconque, a passé de nombreuses années à tenter d’empêcher la réémergence d’un tel havre de paix. Il voit le risque d’une attaque terroriste ultérieure lancée depuis le sol afghan comme un «supportable» – quelque chose qui est maintenant prouvé de manière sinistre par le COVID-19. «Pendant un bon nombre de jours en hiver, nous avons perdu plus de personnes par jour que nous n’en avons perdu le 11 septembre», a-t-il dit. «Cela signifie que partir est une stratégie viable.» Bien que l’examen soit serré, les premières indications de l’administration Biden et de ses alliés n’ont pas suggéré une intention de s’en tenir au retrait prévu. Le 12 février, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré Parmi les questions que l’examen examinera, il y a «si les Taliban respectent leurs engagements en matière de lutte contre le terrorisme, réduisent la violence, engagent des négociations constructives avec le gouvernement afghan et d’autres parties prenantes. Le 19 février, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, après avoir rencontré les alliés de l’OTAN, a déclaré qu’il cherchait à «une fin responsable et durable de cette guerre» plutôt que de mettre l’accent sur l’accord actuellement en place. La semaine dernière, le sénateur Jack Reed (D-RI), président démocrate du comité des forces armées et allié crucial de la Maison Blanche, a plaidé pour un report du retrait. Une source décrite comme familière avec l’examen a déclaré à Vox qu’un retrait complet est «hors de la table». «Je pense que les mesures que le président a prises, en laissant entendre que nous pourrions ne pas retirer le reste de nos troupes le 1er de May, a tout à fait raison », a déclaré vendredi au Washington Post Bob Gates, l’ancien secrétaire à la défense d’Obama et de George W. Bush. « Nous sommes peut-être dans une position où nous devons nous dire que nous aurons une présence continue en Afghanistan pendant un certain temps. » il reconnaît que cela pourrait se retourner contre lui, mais ce qu’il considère possible en raison du délai de six mois entre l’accord de février et le début en septembre des négociations cruciales entre le gouvernement taliban et le gouvernement afghan, qui se sont déroulées de manière hésitante. Rubin a souligné, comme des libérations supplémentaires de prisonniers et la suppression des sanctions imposées non seulement par Washington mais par les Nations Unies. En outre, l’administration peut profiter de la diplomatie régionale récemment énergique, en particulier de la Russie, pour accélérer le processus de paix. Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a promis un «effort diplomatique solide et régional» dans un appel le mois dernier à son homologue afghan, mais cela ne s’est pas encore manifesté publiquement. nous avons pleinement l’intention de quitter l’Afghanistan, nous avons cet accord, nous voulons qu’il soit pleinement respecté, puis nous revenons à un calendrier pour que nous quittions complètement », a exhorté Malkasian. «Il n’y a pas de paix en Afghanistan tant que nous restons. Nous sommes un moteur de la violence. Les talibans sont capables de nous présenter comme une puissance occupante et cela les pousse à nous combattre. Cela ne veut pas dire tous les Afghans, c'est juste assez pour obtenir une masse critique à combattre. Si nous voulons un accord de paix, nous devons être prêts à quitter l'Afghanistan. »