L’Iran rejette les négociations nucléaires avec les États-Unis, pour l’instant

Le Wrap

Dylan Farrow implore « l’empathie, la compassion » en regardant son auto-accusation de 7 ans Woody Allen en vidéo

Dylan Farrow parle de la vidéo extrêmement personnelle et douloureuse d’elle en tant qu’enfant de 7 ans révélant les abus sexuels commis par son père adoptif, Woody Allen, à sa mère, Mia Farrow, qui sera vue dans l’épisode de ce soir. de la série documentaire «Allen v. Farrow». Elle espère que les gens qui la regardent le feront «avec empathie, compassion et ouverture d’esprit et de cœur». Dans une longue déclaration (que vous pouvez lire en entier en bas), Farrow a déclaré qu’elle avait «perdu le sommeil» et qu’elle était «anxieuse» de montrer au monde la vidéo choquante d’elle en tant que jeune fille que sa mère partageait avec elle quand elle est devenue adulte. «Cela me montre tel que j’étais alors, un jeune enfant vulnérable. «Little Dylan,» que j’ai essayé depuis de protéger, »a déclaré Farrow. «Il n’a pas été facile de décider de permettre à cette bande d’être visionnée maintenant publiquement de cette manière. J’avais moi-même résisté à le regarder jusqu’à présent. Il avait longtemps été rangé dans un placard. Effrayé. Enterré. » Lire aussi: Dylan Farrow s’exprime après les débuts d’Allen v Farrow, dit à ses camarades survivants qu’ils ne sont pas seuls Farrow a déclaré qu’elle avait failli ne pas offrir la vidéo aux cinéastes parce que l’idée d’être «si vulnérable en public »la terrifiait absolument. «Ma crainte en laissant cette bande être révélée est que je mette Little Dylan devant le tribunal de l’opinion publique», a-t-elle déclaré. «Bien que j’aie pu prendre les pierres qui m’ont été lancées à l’âge adulte, penser que cela arrive à cette petite fille me fait mal au ventre.» Elle a cependant décidé qu’il devrait être utilisé dans les docu-séries dans l’espoir que cela aidera les autres qui souffrent en silence à «se sentir entendus, compris et moins seuls». Lisez aussi: ‘Allen v Farrow’: Les 5 révélations les plus dérangeantes de la série docu de HBO «J’espère que cette bande nous aidera tous à trouver des moyens de permettre à des secrets douloureux de sortir en toute sécurité de leurs placards afin que nous puissions tous guérir et avancer dans la force et la paix . Plus honteux, enterré, effrayé, triste et silencieux. » Vous pouvez lire sa déclaration dans son intégralité ci-dessous: J’écris ceci, parce que pour être tout à fait honnête, j’ai perdu le sommeil et j’ai été envahi par l’anxiété. L’épisode de ce soir de la série documentaire Allen v. Farrow présente une vidéo de moi en tant qu’enfant de sept ans révélant mon abus à ma mère. Ma mère m’a donné cette vidéo quand je suis devenue adulte pour en faire tout ce que je voulais. Cela me montre tel que j’étais alors, un jeune enfant vulnérable. «Little Dylan», que j’ai essayé depuis de protéger. Il n’a pas été facile de décider d’autoriser cette bande à être visionnée maintenant publiquement de cette manière. J’avais moi-même résisté à le regarder jusqu’à présent. Il avait longtemps été rangé dans un placard. Effrayé. Enterré. Je ne l’ai presque pas offert aux cinéastes, car être aussi vulnérable en public est absolument terrifiant pour moi. Ma crainte en laissant cette bande être dévoilée, c’est que je mets Little Dylan devant le tribunal de l’opinion publique. Alors que j’ai pu prendre les pierres qui m’ont été lancées à l’âge adulte, penser que cela arrive à cette petite fille me fait mal au ventre. Mais j’ai décidé de les laisser partager dans l’espoir que la voix de Little Dylan puisse maintenant aider les autres souffrant en silence à se sentir entendus, compris et moins seuls. Et que mon témoignage puisse également aider les parents, les parents, les amis, les êtres chers et le monde en général à comprendre de première main comment un enfant maltraité peut parler et interpréter ces événements horribles. Il y a aussi une troisième raison. Personnellement, j’avais, pendant des décennies, repoussé «Little Dylan» comme mécanisme d’adaptation. Donc, une partie de mon objectif en lui permettant de parler maintenant est aussi d’essayer de trouver un peu de guérison pour moi et mon moi d’enfance. C’est une tentative de les rétablir, et de trouver un peu de paix et de clôture. Depuis que la nouvelle de ses abus a été rendue publique par inadvertance, moi, mes frères et sœurs et ma mère avons tous été soumis à un barrage sans fin de calomnies au vitriol et de réprimandes sans fondement; dérision si douloureuse que je me suis séparé d’elle pour me défendre. Je l’ai cachée dans un placard avec la bande aussi – cachée, effrayée, triste et blessée. Si vous regardez cette vidéo, j’espère vraiment que vous le ferez avec empathie, compassion et un esprit et un cœur ouverts et que vous n’utiliserez pas cela comme une occasion d’attaquer, de vous détourner, de critiquer, de vous moquer; ou pour éviter davantage «Little Dylan» et, ce faisant, faire honte et faire taire les millions d’enfants maltraités qui souffrent dans le monde aujourd’hui. C’est la partie la plus vulnérable de qui je suis. J’espère que cette bande nous aidera tous à trouver des moyens de permettre à des secrets douloureux de sortir en toute sécurité de leurs placards afin que nous puissions tous guérir et avancer dans la force et la paix. Plus honteux, enterré, effrayé, triste et silencieux. À tous les autres survivants, sachez que votre vérité est valable et qu’il y a ceux qui écouteront. RAINN est toujours disponible au 800-656-4673. Lire l’histoire originale Dylan Farrow implore « Empathy, Compassion » en regardant sa fille de 7 ans accuser Woody Allen sur une vidéo à TheWrap