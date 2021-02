L’Iran rejette les négociations d’accord sur le nucléaire avec les États-Unis proposées par l’Europe

M. Biden a déclaré que les États-Unis reviendraient à l’accord si l’Iran revenait d’abord aux engagements qu’il avait pris lors de sa signature. L’Iran a exigé que les États-Unis lèvent toutes les sanctions contre lui, et il a récemment pris des mesures pour accroître l’enrichissement d’uranium et limiter l’accès des inspecteurs internationaux à ses sites nucléaires.

«Il n’y a eu aucun changement dans les positions et les actions des États-Unis», a déclaré M. Khatibzadeh dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «L’administration Biden n’a pas mis de côté la politique de pression maximale de Trump, ni annoncé ses engagements» dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015 abandonné par M. Trump.

Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré que les récentes mesures prises par Washington et les Européens avaient conduit l’Iran à conclure que «le moment n’était pas venu» de tenir de tels pourparlers. Ses remarques sont intervenues quelques jours après que le président Biden a ordonné des frappes de représailles contre les milices soutenues par l’Iran dans l’est de la Syrie, liées aux récentes attaques contre le personnel américain et allié en Irak.

Jusqu’à présent, M. Biden a mélangé une volonté de se réengager dans la diplomatie avec une modeste réticence militaire au soutien de l’Iran aux milices par procuration en Irak et ailleurs.

M. Biden est conscient que les opposants républicains à l’accord recherchent des signes indiquant que sa nouvelle administration fait des concessions sans rien obtenir en retour. Et l’Iran a une élection présidentielle dans moins de quatre mois, ce qui signifie qu’aucun responsable iranien ne veut sembler se plier à la volonté américaine.

En privé, les responsables américains ont exprimé leur confiance que les questions de timing pourraient être résolues, notant que lorsque l’accord sur le nucléaire a été mis en vigueur au début de 2016, l’Iran et les États-Unis se sont engagés dans une série d’actions coordonnées avec précision qui ont éliminé la question faire le premier pas.

Cette impasse a incité les signataires européens de l’accord à suggérer une réunion informelle à laquelle les Américains assisteraient en tant qu’invités et les deux parties auraient la possibilité de s’engager directement.

Le département d’État a également assoupli les restrictions de voyage imposées aux diplomates iraniens venant aux Nations Unies et acceptant les invitations de l’Europe à des pourparlers directs.

Mais est ensuite venue la décision de M. Biden d’ordonner jeudi des frappes militaires sur plusieurs bâtiments utilisés par la milice soutenue par l’Iran Kataib Hezbollah et d’autres groupes dans l’est de la Syrie près de la frontière irakienne. Les frappes étaient une réponse à une attaque à la roquette le 15 février dans le nord de l’Irak qui a tué un entrepreneur civil et blessé un militaire américain et des membres des troupes de la coalition.

M. Biden a déclaré que les frappes visaient à envoyer un message à l’Iran selon lequel «vous ne pouvez pas agir en toute impunité – soyez prudent».

L’escalade des tensions militaires a coïncidé avec le fait que l’Iran se demandait s’il rencontrerait les Américains, une notion qui est tout aussi impopulaire au sein des factions conservatrices iraniennes que parmi de nombreux dirigeants républicains aux États-Unis.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré dimanche que les États-Unis étaient «déçus» par le rejet par l’Iran des pourparlers, mais que «nous restons prêts à renouer avec une diplomatie significative», a rapporté Reuters.

Henry Rome, un analyste principal qui suit l’Iran pour Eurasia Group, un cabinet de conseil en risques politiques, a déclaré que la décision de l’Iran reflétait en partie le désir de ses dirigeants de paraître résilients face à la pression américaine.

«C’est loin d’être le glas des négociations», a-t-il déclaré dans un e-mail.

Dans ses remarques de dimanche, M. Khatibzadeh a déclaré que l’Iran répondrait en nature à la fois aux pressions et aux concessions de Washington.