Téhéran a rejeté une suggestion du chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) selon laquelle l’Iran devrait conclure un nouvel accord nucléaire après l’arrivée au pouvoir de la nouvelle administration américaine.

« Présenter une évaluation sur la manière dont les engagements sont mis en œuvre (par exemple, faire référence à une violation) dépasse absolument le mandat de l’agence et doit être évité, » Kazem Gharibabadi, ambassadeur d’Iran auprès de l’AIEA à Vienne, a tweeté vendredi.

L’envoyé a déclaré que les engagements des parties «Ont été délicatement rédigés» et « Chaque partie sait quoi faire pour mettre en œuvre l’accord. »

«Il n’y aurait pas de renégociation sur l’accord et en cas de relance, il n’y a pas besoin d’un nouveau document sur le rôle de l’agence. Il n’est pas nécessaire de compliquer la situation », a dit l’ambassadeur.

L’AIEA surveille le respect par Téhéran de l’accord nucléaire de 2015. Le chef de l’agence, Rafael Grossi, a déclaré à Reuters jeudi que l’Iran avait violé de nombreuses limites de l’accord sur ses activités nucléaires après que le président Donald Trump se soit retiré de l’accord et réimpose les sanctions américaines contre Téhéran qui ont été levées en 2015.

Grossi, un Argentin qui a pris ses fonctions de directeur général de l’AIEA il y a un an, a ajouté: «Il y a plus d’activité, il y a plus de centrifugeuses et d’autres sont annoncées. Alors que se passe-t-il avec tout ça? C’est à eux de décider au niveau politique. »

Grossi a suggéré que « Nous retournons à décembre 2015 », ou un mois avant la mise en place des restrictions de l’accord.

Joe Biden devrait prendre ses fonctions de président américain le 20 janvier. Il a indiqué plus tôt que Washington pourrait rejoindre l’accord. « Si l’Iran reprend le strict respect » avec l’accord.

Les autres parties – la Russie, la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne – ont tenté de sauver l’accord après le retrait unilatéral des États-Unis.

