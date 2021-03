Téhéran est de plus en plus fatigué de Washington depuis que Trump s’est retiré de l’accord en 2018. Plus tôt ce mois-ci, le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que l’Iran n’avait aucune confiance dans les promesses de Washington et que seule la levée complète des sanctions rétablirait la bonne volonté entre les deux. nations.

