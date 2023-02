L’Iran reconnaît “des dizaines de milliers” de personnes détenues lors de manifestations avec une offre d’amnistie

Dubaï, Émirats Arabes Unis: Le chef suprême de l’Iran aurait ordonné une amnistie ou une réduction des peines de prison pour “des dizaines de milliers” de personnes détenues au milieu des manifestations antigouvernementales à l’échelle nationale qui secouent le pays, reconnaissant pour la première fois l’ampleur de la répression.

Le décret de l’ayatollah Ali Khamenei, qui fait partie d’une grâce annuelle accordée au chef suprême avant l’anniversaire de la révolution islamique iranienne de 1979, intervient alors que les autorités n’ont pas encore précisé le nombre de personnes détenues lors des manifestations. Les médias d’État ont également publié une liste de mises en garde concernant l’ordonnance qui disqualifierait les citoyens ayant la double nationalité ou ferait face à des accusations d’espionnage – des allégations qui ont suscité de nombreuses critiques internationales.

Des manifestants scandent des slogans en réponse à la mort d’une femme détenue par la police des mœurs, dans le centre-ville de Téhéran, en Iran, le 21 septembre 2022. Crédit:PA

Khamenei “a accepté d’offrir l’amnistie et de réduire les peines de dizaines de milliers d’accusés et condamnés dans les récents incidents”, a déclaré l’agence de presse officielle IRNA dans un rapport en farsi. Un rapport ultérieur de l’IRNA diffusé par son service de langue anglaise a déclaré que les grâces et les peines commuées concernaient “des dizaines de milliers de condamnés, y compris les personnes arrêtées lors des récentes émeutes en Iran”. Les autorités n’ont pas immédiatement reconnu la divergence dans les rapports.

Les rapports sur le décret n’ont fourni aucune explication pour la décision de Khamenei, qui a le dernier mot sur toutes les questions d’État en Iran. Cependant, les prisons et les centres de détention étaient déjà confrontés à la surpopulation dans le pays après des années de protestations sur des questions économiques et autres.