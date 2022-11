L’Iran reconnaît avoir envoyé des drones en Russie pour la première fois

Les commentaires du ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian interviennent après des mois de messages déroutants de l’Iran au sujet de la livraison d’armes, alors que la Russie envoie les drones s’écraser sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes et des cibles civiles.

Auparavant, les responsables iraniens avaient nié avoir armé la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine. Un peu plus tôt cette semaine, l’ambassadeur d’Iran à l’ONU, Amir Saeid Iravani, a qualifié les allégations de “totalement infondées” et a réitéré la position de neutralité de l’Iran dans la guerre. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux au Conseil de sécurité ont appelé le secrétaire général Antonio Guterres à enquêter pour savoir si la Russie a utilisé des drones iraniens pour attaquer des civils en Ukraine.