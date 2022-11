L’Iran reconnaît avoir envoyé des drones en Russie pour la première fois

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Le ministre iranien des Affaires étrangères a reconnu samedi pour la première fois que son pays avait fourni des drones à la Russie, insistant sur le fait que le transfert était intervenu avant la guerre de Moscou contre l’Ukraine qui a vu les drones de fabrication iranienne bombarder Kyiv.

Les commentaires du ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian interviennent après des mois de messages déroutants de l’Iran au sujet de la livraison d’armes, alors que la Russie envoie les drones s’écraser sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes et des cibles civiles.

“Nous avons donné un nombre limité de drones à la Russie des mois avant la guerre d’Ukraine”, a déclaré Amirabdollahian aux journalistes après une réunion à Téhéran.

Auparavant, les responsables iraniens avaient nié avoir armé la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine. Un peu plus tôt cette semaine, l’ambassadeur d’Iran à l’ONU, Amir Saeid Iravani, a qualifié les allégations de “totalement infondées” et a réitéré la position de neutralité de l’Iran dans la guerre. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux au Conseil de sécurité ont appelé le secrétaire général Antonio Guterres à enquêter pour savoir si la Russie a utilisé des drones iraniens pour attaquer des civils en Ukraine.

Même ainsi, les gardiens de la révolution paramilitaires iraniens se sont vaguement vantés de fournir des drones aux plus grandes puissances mondiales. Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a vanté l’efficacité des drones et s’est moqué de l’Occident en se tordant les mains sur leur danger. Vendredi, lors des manifestations soutenues par l’État pour marquer la prise de contrôle de l’ambassade des États-Unis en 1979, la foule a brandi des pancartes des drones en forme de triangle en signe de fierté nationale.

Alors qu’il reconnaissait l’expédition, Amirabdollahian a affirmé samedi que l’Iran était inconscient de l’utilisation de ses drones en Ukraine. Il a déclaré que l’Iran restait déterminé à mettre fin au conflit.

“Si (l’Ukraine) a des documents en sa possession indiquant que la Russie a utilisé des drones iraniens en Ukraine, elle devrait nous les fournir”, a-t-il déclaré. “S’il nous est prouvé que la Russie a utilisé des drones iraniens dans la guerre contre l’Ukraine, nous ne serons pas indifférents à cette question.”

The Associated Press