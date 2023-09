L’Iran récolte des milliards de dollars en kidnappant des Américains et des Occidentaux (rapport)

La République islamique d’Iran a généré une manne massive pouvant atteindre 15,7 milliards de dollars pour la capture illégale d’otages américains dans le cadre d’une politique impitoyable en matière d’otages qui a été affinée depuis sa révolution de 1979, selon un nouveau rapport d’un groupe de réflexion.

La publication du rapport du Middle East Media Research Institute (MEMRI) coïncide avec la décision de l’administration Biden de annonce de lundi qu’il a débloqué au moins 6 milliards de dollars d’allègement des sanctions en faveur de l’État théocratique dans le cadre d’un échange de prisonniers.

Le Rapport MEMRI basé aux États-Unis cité un responsable iranien de la sécurité qui a déclaré en août : « Cette opération d’échange est en fait l’une des négociations les plus réussies et les plus efficaces ». [efforts] qui n’arrive jamais à la République islamique d’Iran. En substance, nous avons libéré quelques prisonniers iraniens en échange de certains prisonniers dont la peine était sur le point de prendre fin et, d’un autre côté, nous avons réussi à libérer des milliards de dollars de nos ressources bloquées sans nous engager sur quoi que ce soit d’autre. »

Fox News Digital a envoyé plusieurs demandes de presse au Département d’État pour connaître sa réaction au rapport MEMRI, en particulier sur le chiffre de 15,7 milliards de dollars qui serait le montant versé au régime iranien par le gouvernement américain depuis 1981.

L’ACCORD D’ÉCHANGE DE PRISONNIERS EN IRAN À LA MAISON BLANCHE, DIT QUE BIDEN « REND À NOUVEAU CINQ FAMILLES ENTIÈRES »

Auparavant, le Département d’État avait vigoureusement défendu son Versement de 6 milliards de dollars à l’Iran lors du dernier échange de prisonniers.

Dans une déclaration à Fox News Digital la semaine dernière, il a noté : « Ces fonds seront transférés vers des comptes restreints au Qatar, et les États-Unis surveilleront comment et quand ces fonds seront utilisés », a déclaré un porte-parole du département d’État. « La politique américaine est de longue date de garantir que nos sanctions n’empêchent pas la nourriture, les médicaments et autres biens et services humanitaires d’arriver aux gens ordinaires, aussi répréhensibles soient-ils par leurs gouvernements. »

Le président du régime iranien Ebrahim Raisi, sanctionné par les États-Unis, a contesté l’affirmation du Département d’État, affirmant que son régime dépenserait les 6 milliards de dollars. « là où nous en avons besoin. »

L’étude de MEMRI offre une rare fenêtre sur la stratégie de prise d’otages du régime iranien visant à obtenir des concessions significatives de la part des États-Unis et d’autres pays occidentaux. Il a souligné que les précédents établis par les anciens présidents démocrates Carter et Obama en envoyant d’importantes sommes d’argent au régime iranien ont encouragé Téhéran à exiger davantage de fonds sur la base de calculs, selon des experts iraniens et des responsables du régime iranien.

Alors que les présidents démocrates ont fait l’objet de vives critiques pour avoir envoyé au total 15,7 milliards de dollars au régime iranien, l’ancien président républicain Reagan a été accusé d’avoir envoyé des armes militaires à Téhéran dans le cadre du scandale Iran-Contra pour obtenir la libération de sept otages détenus au Liban. Le principal partenaire stratégique de l’Iran, le mouvement terroriste Hezbollah désigné par les États-Unis, s’est emparé des Américains au Liban au début des années 1980. Reagan a nié que la vente d’armes à l’Iran constituait un accord d’armes contre des otages.

Pas plus tard que la semaine dernière, un responsable de la sécurité iranienne s’est vanté auprès de l’agence de presse Fars que « cette somme d’argent qui a été débloquée en Iran cette fois-ci est quatre ou cinq fois supérieure à celle [the amount released] la dernière fois » par rapport à 2016, lorsque le président Obama a transféré 1,7 milliard de dollars en espèces aux dirigeants de Téhéran.

MEMRI a localisé et traduit pour la première fois la citation du responsable de la sécurité iranien parue dans l’agence de presse Fars, contrôlée par le régime iranien et affiliée à l’entité terroriste désignée par les États-Unis, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).

LE FBI DÉCLARE LA CHINE ET L’IRAN UTILISENT DE NOUVELLES TACTIQUES POUR CIBLER LES CRITIQUES AUX ÉTATS-UNIS

Les accords d’échange de prisonniers entre les administrations démocrates et la République islamique auraient donné lieu au paiement de rançons à l’Iran, selon les critiques.

L’expert iranien de la Fondation pour la défense des démocraties basée à Washington, Saeed Ghasseminejad, a déclaré à Fox News Digital : « L’administration Trump a obtenu la libération des prisonniers sans paiement de rançon, en s’appuyant plutôt sur de simples échanges. Comme la levée des sanctions et la prolifération d’otages américains innocents ne sont pas idéales, cela reste une meilleure option que de payer une rançon. »

MEMRI a intitulé son rapport « Politique du régime iranien : arrêter les Occidentaux et les libérer en échange d’un gain financier et politique ».

Selon MEMRI, la stratégie iranienne consistant à prendre des otages occidentaux pour des concessions « est entrée en jeu dès que son régime islamique a pris le pouvoir en 1979, avec l’enlèvement des diplomates américains. Le rapport affirmait qu’ils avaient été libérés 444 jours plus tard en échange de 8 milliards de dollars et un engagement américain à ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de l’Iran.

La politique apparemment réussie de l’Iran consistant à kidnapper des otages occidentaux en échange de concessions de grande envergure a impliqué des personnes de Suède, de Belgique, de France, d’Allemagne, d’Autriche, d’Australie et d’autres pays.

Ayelet Savyon, directrice du projet d’études sur l’Iran de MEMRI et auteur du rapport sur les otages, a écrit : « Ce succès était à la base de l’utilisation continue de cette pratique par l’Iran, et les responsables iraniens ont recommandé à plusieurs reprises ces dernières années que les Américains ou les Britanniques soient pris en otages. et libérés en échange de milliards de dollars pour stimuler l’économie iranienne ou contre des gains politiques de la part des pays occidentaux.

Les États-Unis ont saisi près d’un million de barils de pétrole iranien expédiés en contrebande vers la Chine.

L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU déclare qu’« aucun progrès » n’a été réalisé dans la surveillance du programme nucléaire iranien : RAPPORT

Le sénateur Ted Cruz, du Républicain du Texas et de MEMRI, a noté que l’Iran avait reçu des milliards d’autres allègements de sanctions non débloqués qui feraient probablement partie de l’annonce d’échange de prisonniers de cette semaine.

Les États-Unis avaient déjà débloqué 10 milliards de dollars destinés à l’Iran en fonds bloqués détenus en Irak. Iran International a récemment rapporté, en juillet, qu’un responsable iranien avait déclaré que l’Irak avait débloqué les 10 milliards de dollars à Téhéran. Le rapport de MEMRI indique que « selon le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, des négociations sur le déblocage de milliards de dollars supplémentaires, au Japon, sont en cours ».

Les analystes et observateurs iraniens ont noté que le régime des mollahs à Téhéran se sent enhardi quant à l’efficacité de sa stratégie de prise d’otages ciblant les Américains et d’autres pays occidentaux.

L’ancien secrétaire du Conseil de discernement iranien, Mohsen Rezaee, a déclaré à la Deuxième chaîne iranienne en 2021 qu’il capturerait 1 000 Américains comme otages en cas d’attaque américaine contre l’Iran et qu’il exigerait une rançon d’un milliard de dollars des États-Unis pour chacun d’eux. Rezaee est actuellement vice-président des affaires économiques.

Une enquête de 2017 de l’agence de presse Reuters « a nommé 30 doubles citoyens irano-occidentaux arrêtés en Iran par le CGRI au cours des deux années précédentes », a noté MEMRI.

En 2016, le président Obama a transféré 1,7 milliard de dollars en espèces à l’Iran pour obtenir la libération du pays. Jason Rezaian, journaliste au Washington Post et quatre autres Américains faits prisonniers par Téhéran.

L’administration Obama aurait envoyé 1,5 million de dollars à l’Iran pour sécuriser le libération de trois Américains — Sarah Shourd, Shane Bauer et Josh Fattal — qui ont été kidnappés par le régime iranien en 2009.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Royaume-Uni aurait versé à l’Iran 530 millions de dollars pour la libération du travailleur humanitaire anglo-iranien Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Anoosheh Ashoori et de deux autres otages en 2022. Téhéran a affirmé que ces fonds lui étaient dus.