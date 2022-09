Téhéran a signé un engagement formel pour devenir membre à part entière de l’Organisation de coopération de Shanghai

L’Iran a signé un mémorandum ouvrant la voie à la transition de son statut actuel d’observateur à celui de membre à part entière de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

La nation du Moyen-Orient, que les États-Unis cherchent depuis longtemps à saper par l’isolement diplomatique et les sanctions économiques, a fait une étape officielle jeudi pour devenir le neuvième membre de l’organisation. Parmi les poids lourds de l’OCS figurent la Russie et la Chine, deux grandes puissances qui figurent sur la liste des opposants géopolitiques de Washington.

L’OCS a été créée en 2001 en tant que forum intragouvernemental visant à favoriser la confiance et à développer les liens économiques et humanitaires en Asie.

Il compte actuellement huit membres permanents : la Chine, l’Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie, le Pakistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. Ce dernier accueille actuellement le sommet annuel des dirigeants des États membres dans la ville de Samarcande.

L’Iran est un observateur de l’OCS depuis 2005. Sa délégation au sommet est dirigée par le président Ebrahim Raisi, qui a rencontré mercredi de hauts responsables ouzbeks.















Le mémorandum, qui énonce les engagements que Téhéran prendra pour devenir membre de l’OCS, a été signé par le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et le secrétaire général de l’OCS Zhang Ming, a rapporté le ministère des Affaires étrangères du pays hôte.

Yury Ushakov, conseiller aux affaires étrangères du président russe Vladimir Poutine, a déclaré plus tôt cette semaine que l’Iran pourrait se qualifier pour être promu membre à part entière avant le sommet de l’OCS de l’année prochaine en Inde.

Le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev a présenté l’événement de cette année comme un tournant pour l’organisation. Il a cité l’intérêt croissant des nations pour une implication plus étroite avec l’OCS et a déclaré que cela servait d’exemple de la façon dont un « profonde crise de confiance au niveau mondial » peuvent être surmontés par les parties désireuses de le faire. Il a également souligné l’ampleur du groupe, qui représente environ la moitié de la population mondiale et un quart du PIB mondial.

Le Bélarus, également observateur de l’OCS, devrait entamer le processus formel d’adhésion à part entière cette année. L’Egypte et le Qatar ont officiellement rejoint l’organisation en tant que partenaires de dialogue mercredi. L’Arabie saoudite devrait faire de même, tandis que Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Myanmar et les Maldives devraient commencer leurs parcours respectifs pour recevoir le même statut.