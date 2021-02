TEHERAN, Iran (AP) – L’Iran a reçu jeudi son premier lot de vaccins contre les coronavirus fabriqués à l’étranger alors que le pays lutte pour endiguer la pire épidémie de pandémie au Moyen-Orient.

L’envoi se compose de 500 000 doses de vaccins Spoutnik V de fabrication russe qui sont arrivées à l’aéroport international Imam Khomeieni de Téhéran en provenance de Moscou, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Fars.

La télévision d’Etat iranienne a également cité l’ambassadeur de Téhéran en Russie, Kazem Jalali, disant que l’Iran avait commandé 5 millions de doses à la Russie. Les prochains lots doivent arriver les 18 et 28 février, a déclaré Jalali.

Le mois dernier, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a interdit à l’Iran d’importer les vaccins américain Pfizer-BioNTech et britannique Astrazeneca, reflet de la méfiance envers l’Occident.

Le coronavirus a jusqu’à présent infecté plus de 1,4 million de personnes en Iran et en a tué plus de 58000.

En décembre, l’Iran a commencé à tester un vaccin de fabrication iranienne chez l’homme et a déclaré qu’il prévoyait de le distribuer au printemps, un calendrier extrêmement agressif. Avant le développement accéléré des vaccins contre les coronavirus cette année, les méthodes habituelles de test d’un vaccin pour la sécurité et l’efficacité avec des essais de masse pourraient prendre jusqu’à une décennie.

Le pays a également commencé à travailler sur un vaccin commun avec Cuba. Il prévoit également d’importer quelque 17 millions de doses de vaccin de COVAX et des millions d’autres pays. Mais l’Iran a du mal à transférer quelque 220 millions de dollars détenus dans des banques sud-coréennes pour payer les vaccins COVID-19 via COVAX, un programme international conçu pour distribuer des vaccins contre le coronavirus aux pays participants.

Le gouvernement de Téhéran a vanté la recherche nationale de vaccins en Iran, affirmant à plusieurs reprises que les sanctions américaines sévères sapent ses efforts pour acheter des vaccins fabriqués à l’étranger et lancer des campagnes de vaccination de masse comme celles en cours aux États-Unis et en Europe. Alors que les sanctions américaines comportent des exceptions spécifiques pour la médecine et l’aide humanitaire à l’Iran, les banques internationales et les institutions financières hésitent à traiter les transactions iraniennes de peur d’être condamnées à une amende ou d’être exclues du marché américain.