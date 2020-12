Les autorités iraniennes ont arrêté un certain nombre de personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat du plus haut scientifique nucléaire du pays le mois dernier près de Téhéran, a déclaré un conseiller parlementaire à un Diffuseur d’État iranien mercredi.

Le conseiller, Hossein Amir Abdollahian, n’a pas dit combien de personnes avaient été arrêtées en relation avec la mort du scientifique Mohsen Fakhrizadeh, et n’a rien révélé sur leur identité, selon le média Al Alam.

«Les personnes impliquées dans cet assassinat, dont certaines ont été identifiées par les services de sécurité, et même arrêtées, ne peuvent pas fuir la justice», a déclaré M. Abdollahian, ancien vice-ministre des Affaires étrangères qui est désormais assistant du président du Parlement, selon une transcription de l’entrevue. Il a ajouté que les autorités «leur répondraient fermement et leur feraient regretter leurs actions».

Les responsables américains et israéliens disent que M. Fakhrizadeh était considéré comme la force motrice du programme secret d’armes nucléaires de l’Iran, et que l’assassinat effronté a laissé Téhéran choqué et embarrassé. Le scientifique a été pris dans une embuscade sur une route de campagne, bien que des récits contradictoires sur la façon dont l’assassinat a été commis ont révélé les tensions entre les factions concurrentes du gouvernement iranien, alors que chacune tentait de rejeter le blâme.