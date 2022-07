L’Iran rappelle son ambassadeur en Suède suite à une décision de justice

DUBAÏ, Émirats arabes unis – La télévision d’État iranienne a déclaré jeudi que le ministère des Affaires étrangères du pays avait rappelé son ambassadeur de Suède après qu’un citoyen iranien a été condamné à perpétuité par un tribunal suédois pour avoir commis des crimes de guerre et des meurtres pendant la guerre Iran-Irak dans les années 1980.

Le tribunal de district de Stockholm a déclaré que Noury ​​avait participé à de graves atrocités en juillet et août 1988 alors qu’il travaillait comme assistant du procureur adjoint à la prison de Gohardasht, à l’extérieur de la ville iranienne de Karaj.

Tout au long du procès, Noury ​​a nié tout acte répréhensible et l’Iran a qualifié le tribunal de “spectacle” fondé sur des motifs politiques.

Le développement intervient à un moment tendu pour les relations entre Stockholm et Téhéran. Un certain nombre d’Européens ont été détenus en Iran ces derniers mois, dont un touriste suédois, deux citoyens français, un scientifique polonais et d’autres.