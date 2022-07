L’Iran rappelle son ambassadeur en Suède suite à une décision de justice

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – La télévision d’État iranienne a déclaré jeudi que le ministère des Affaires étrangères du pays avait rappelé son ambassadeur de Suède après qu’un citoyen iranien a été condamné à perpétuité par un tribunal suédois pour avoir commis des crimes de guerre et des meurtres pendant la guerre Iran-Irak dans les années 1980. .

Le rapport cite le porte-parole du ministère, Naser Kanani, disant que l’ambassadeur a pris des mesures pour une “consultation” sur la condamnation à perpétuité de Hamid Noury ​​au début du mois.

Le tribunal de district de Stockholm a déclaré que Noury ​​avait participé à de graves atrocités en juillet et août 1988 alors qu’il travaillait comme assistant du procureur adjoint à la prison de Gohardasht, à l’extérieur de la ville iranienne de Karaj.

Le tribunal a déclaré que Noury, 61 ans, avait participé « aux exécutions de nombreux prisonniers politiques » en Iran cet été-là.

Tout au long du procès, Noury ​​a nié tout acte répréhensible et l’Iran a qualifié le tribunal de “spectacle” fondé sur des motifs politiques.

Le développement intervient à un moment tendu pour les relations entre Stockholm et Téhéran. Un certain nombre d’Européens ont été détenus en Iran ces derniers mois, dont un touriste suédois, deux citoyens français, un scientifique polonais et d’autres.

Les détentions ont suscité des inquiétudes quant au fait que l’Iran espérait tirer parti des prisonniers comme monnaie d’échange pour faire pression sur les États-Unis et les pays européens afin qu’ils accordent l’allègement des sanctions qu’il a reçu dans le cadre de son accord nucléaire en lambeaux de 2015.

Noury ​​a été arrêté en novembre 2019 à son arrivée à Stockholm pour un voyage touristique.

Dans un autre développement, l’Iran a convoqué le chargé d’affaires argentin à Téhéran en raison de l’interdiction de voyager que Buenos Aires a imposée à cinq membres d’équipage de conduite iraniens après que leur avion a atterri dans un aéroport de la nation sud-américaine en juin.

Les procureurs argentins ont déclaré avoir lancé des enquêtes pour déterminer si les membres d’équipage – 14 Vénézuéliens et cinq Iraniens – avaient des liens avec le terrorisme international ou d’autres activités illicites.

L’Iran nie l’accusation et considère l’interdiction de voyager comme une violation des droits de l’équipage.

