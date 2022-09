L’Iran proteste et la pression sur les joueurs à la Coupe du monde

Dimanche, après que son équipe iranienne ait battu l’Uruguay 1-0 lors d’un match amical, Sardar Azmoun s’est rendu sur Instagram et a écrit : “En raison des lois restrictives qui nous sont imposées dans l’équipe nationale, je ne suis pas censé parler… Je sais que je risquez d’être renvoyé chez vous, mais je n’en peux plus ! Vous ne pourrez jamais effacer cela de votre conscience. Honte à vous ! Vous tuez facilement. Vive les femmes iraniennes !”

La référence était claire. Azmoun, comme de nombreux Iraniens, a été exaspéré par la réponse de la police aux protestations qui ont secoué l’Iran – de la métropole de Téhéran aux plus petits villages ruraux – à la suite du décès en garde à vue de Mahsa Amini, qui a été détenu après avoir été appréhendé par la soi-disant “police des mœurs”. Elle avait 22 ans. Selon son frère, qui était avec elle lorsqu’elle a été arrêtée, on lui a dit qu’elle ne portait pas son hijab, ou foulard, de manière appropriée.

Azmoun, qui compte plus de 5 millions de followers, a vu son message devenir viral presque immédiatement. Dans un pays – et une équipe nationale – déjà nerveux et jouant dans des conditions protégées, presque surréalistes, comme mon collègue Mark Ogden l’a rapporté la semaine dernière, cela a jeté de l’huile sur le feu de ceux qui veulent du changement. Lundi soir, alors que l’Iran affrontait le Sénégal dans un autre match amical, match nul 1-1, les joueurs iraniens a tenu à sortir en veste noire avant le coup d’envoice que beaucoup ont vu comme un signe de protestation.

L’attaquant de 27 ans, qui joue pour le Bayer Leverkusen en Bundesliga, a été fêté comme un héros à la fois chez lui et par la diaspora iranienne du monde entier. Son message a ensuite été supprimé, puis son compte a été supprimé. Le récit a refait surface mercredi, et cette fois Azmoun semble avoir fait un virage à 180 degrés.

“Je dois m’excuser auprès des joueurs de l’équipe nationale car j’ai agacé mes chers amis, certains supporters ont même insulté l’équipe nationale”, a-t-il écrit. “Ce n’était en aucun cas juste et c’était mon erreur. Je m’en veux et j’ai honte devant tous les membres de l’équipe nationale et le staff technique qui ont perturbé l’ordre et la paix de l’équipe.”

Comment les manifestations et la répression gouvernementale en Iran affecteront-elles l’équipe nationale à la Coupe du monde ? (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Ce qui donne? Nous ne savons pas, même si beaucoup tireront leurs propres conclusions. Ce qui n’est pas contesté, c’est que ceux qui insistent sur le fait que la politique n’a pas sa place dans le sport vivent quelque part entre un lieu appelé déni et le trou dans lequel les autruches mettent la tête. C’est déjà là et depuis très longtemps. Parce que, tout simplement, peu d’efforts attirent autant l’attention ou offrent une aussi grande scène que le football, en particulier le football international. Et rien n’est plus grand que la Coupe du monde à laquelle l’Iran participera en novembre au Qatar, où il fait partie d’un groupe avec les États-Unis, l’Angleterre et le Pays de Galles.

L’éléphant dans la pièce est ce qui se passe lorsque l’Iran lance sa campagne de Coupe du monde contre l’Angleterre le 21 novembre. En supposant qu’Azmoun et ses collègues n’aient pas soudainement changé d’avis (il était l’un des deux seuls à avoir exprimé leur point de vue si clairement sur les réseaux sociaux). médias, mais beaucoup d’autres ont noirci leur profil par solidarité), que font-ils lorsqu’ils entrent sur le terrain avec des milliards de spectateurs dans le monde ?

Et, si les manifestations ne sont pas réprimées — vous ne priez pas par une répression brutale du gouvernement, mais par plus de compréhension, de tolérance et de respect pour les droits des femmes — comment le gouvernement réagit-il ? Que fait le pays hôte, le Qatar, voisin et, historiquement, proche allié de l’Iran ? Et, last but not least, comment la FIFA réagit-elle ?

Prenons les deux derniers, car ils sont plus simples. Le Qatar, comme l’Iran, est également un pays musulman dirigé par une famille royale qui fait l’objet d’un examen minutieux pour violations des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne les questions LGBTQ et les droits des travailleurs migrants. Mais il n’y a pas de “police de la moralité” au Qatar – du moins pas comme en Iran – et les femmes musulmanes ne sont pas obligées de porter le foulard (bien que beaucoup le fassent par choix ou par coutume). L’Iran n’est pas en mesure d’obliger le Qatar à faire quoi que ce soit et encore moins pendant que le monde regarde, et il s’est engagé à être accueillant et inclusif (au moins pour la durée du tournoi).

Quant à la FIFA, elle dispose de statuts interdisant les slogans, messages ou actions à caractère politique, religieux ou personnel. Mais ce qui était autrefois une position stricte s’est adouci au fil des ans à mesure que les mœurs sociétales ont changé. Il y a un an, lorsque la Norvège et l’Allemagne affiché un message sur les droits de l’homme visant carrément le Qatar, la FIFA a refusé de prendre des mesures, affirmant qu’elle “croit en la liberté d’expression et au pouvoir du football en tant que force du bien”. Et lorsque les joueurs ont commencé à s’agenouiller ou à montrer leur soutien aux manifestants après la mort de George Floyd, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que les joueurs devraient recevoir “des applaudissements et non des punitions”.

Lors du match amical de l’Iran contre l’Uruguay, les manifestants ont exprimé leur opposition au régime du pays et leur soutien à la liberté des femmes. ALEX HALADA/AFP via Getty Images

Ajoutez à cela que les capitaines de neuf pays européens à la Coupe du monde joueront avec des brassards affichant un drapeau arc-en-ciel et le message “One Love”, et il est difficile de voir des mesures prises. (Et bien que les brassards n’appellent pas explicitement le Qatar pour son traitement des travailleurs migrants ou la sécurité des communautés LGBTQ, ce communiqué de presse de la Football Association en Angleterre laisse peu de doute quant au message.)

Ce qui laisse planer un énorme point d’interrogation sur les joueurs et le gouvernement iranien. Sur les 27 joueurs appelés par l’entraîneur Carlos Queiroz pour les deux derniers matches amicaux, 16 jouent actuellement dans leur club de football en dehors de l’Iran et sept autres ont joué à un moment donné de leur carrière à l’étranger. Il n’est donc pas surprenant que beaucoup s’identifient aux manifestants et à leurs appels aux droits des femmes : ils ont une expérience directe d’un autre mode de vie. Et cela, couplé à la popularité massive de la “Team Melli” (comme on appelle la partie nationale iranienne) et l’énorme plateforme qu’elle leur donne, en fait une menace potentielle pour les éléments les plus conservateurs du régime iranien.

D’une part, la grande majorité d’entre eux ont de la famille, des amis et des intérêts commerciaux en Iran et pourraient subir des répercussions chez eux s’ils prennent publiquement position au Qatar. D’un autre côté, c’est peut-être ce qui fait pencher la balance vers une société plus juste et moins répressive pour les femmes, et elles pourraient ne plus jamais avoir une telle plateforme publique. Telles sont les pressions auxquelles est confrontée l’équipe Melli, à six semaines de la Coupe du monde. Ne leur dites pas que la politique et les messages sociaux n’ont pas leur place dans le football. Ce navire a navigué il y a longtemps.