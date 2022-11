L’Iran prononce la première condamnation à mort connue liée aux récentes manifestations

Alors que l’Iran entre dans sa huitième semaine de troubles publics après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, le tribunal révolutionnaire du pays a prononcé dimanche sa première condamnation à mort connue pour sa participation aux manifestations anti-régime.

Selon le site de la justice Mizan Online, l’accusé non identifié, a incendié un bâtiment gouvernemental et a été condamné pour “trouble à l’ordre et au confort publics, à la communauté et collusion en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale”.

Des peines de prison allant de cinq à 10 ans ont été prononcées contre cinq autres personnes, selon la décision, pour des accusations de violation de la sécurité nationale et de l’ordre public.

Les décisions sont susceptibles d’appel et les détails de l’affaire ne seront pas publiés avant le verdict final.

Au moins 326 personnes ont été tuées dans l’un des plus grands défis soutenus au régime iranien depuis la révolution islamique de 1979, selon une organisation non gouvernementale basée en Norvège Droits de l’homme en Iran.