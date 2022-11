L’Iran prononce la première condamnation à mort connue liée au soulèvement

Commentez cette histoire Commentaire

Un tribunal iranien a condamné à mort un manifestant anti-gouvernemental pour la première fois depuis que le meurtre présumé par la police de Mahsa Amini, 22 ans, en septembre, a déclenché la plus longue des manifestations majeures contre l’État de sécurité dirigé par des religieux iraniens. Les manifestants ont appelé à un changement dans la direction de l’Iran et à la fin de décennies de discrimination sexuelle et d’impunité de l’État. Les autorités iraniennes ont répondu aux manifestations avec violence et ont exigé des sanctions sévères pour ceux qui y participent.

Le tribunal révolutionnaire iranien a prononcé la peine de mort dimanche, selon Mizan, le site d’information de la justice du pays. Le manifestant a été accusé d’avoir incendié un bâtiment gouvernemental et accusé de “guerre contre Dieu” et de “corruption sur terre”, ainsi que d’avoir agi contre la sécurité nationale.

Une branche distincte des tribunaux révolutionnaires iraniens a condamné cinq autres accusés anonymes à des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale et trouble à l’ordre public, d’après Mizan. Les jugements peuvent faire l’objet d’un recours.

On s’attend à peu de procès équitables pour les manifestants détenus, les passants et les chroniqueurs du soulèvement. Le système judiciaire de la République islamique est empilé contre les accusés et dominé par les services de sécurité iraniens. Les groupes de défense des droits préviennent qu’il s’agit de procès fictifs, les détenus étant souvent forcés ou torturés à fournir de faux aveux basés sur des preuves inventées.

Plus de 15 000 Iraniens ont été arrêtés et plusieurs centaines tués en près de deux mois de manifestations antigouvernementales, estime l’agence de presse militante Hrana. Les autorités iraniennes, qui affirment qu’Amini est décédé de conditions médicales préexistantes, ont présenté les manifestations comme des émeutes incitées par des pays tiers à déstabiliser l’Iran.

Un certain nombre de manifestants font face à des accusations passibles de la peine de mort. Cela inclut Toomaj Salehi, un rappeur qui a été arrêté après avoir participé aux manifestations et diffusé de la musique soutenant leur cause, et Niloofar Hamedi et Elahe Mohammadi, les deux femmes journalistes iraniennes qui ont aidé à faire connaître l’histoire d’Amini. Les autorités ont accusé le couple, sans preuves, d’être des agents de la CIA. Ils sont détenus dans le complexe pénitentiaire d’Evin à Téhéran, connu pour ses allégations de violations généralisées des droits humains, depuis fin septembre.

La famille d’un autre détenu important, le militant Hossein Ronaghi, a déclaré dimanche que sa vie était en danger après avoir été transféré dans un hôpital de la prison d’Evin et qu’ils avaient perdu le contact avec lui. Ronaghi est en grève de la faim pour protester contre son arrestation le 24 septembre. La famille de Ronaghi a déclaré qu’il souffrait d’une maladie rénale et que ses deux jambes avaient été cassées en prison.

Lorsque des condamnations à mort sont prononcées contre des prisonniers politiques en Iran, elles ne sont pas toujours exécutées et peuvent parfois être commuées. Mais la menace de mort est réelle : en 2021, l’Iran a exécuté au moins 314 personnes, selon Amnesty International – le deuxième plus grand nombre d’exécutions connues après la Chine. Le nombre réel est probablement plus élevé.

La condamnation de dimanche est le premier cas connu lié aux manifestations de cette année. Des experts affiliés au Conseil des droits de l’homme des Nations unies ont appelé la semaine dernière les autorités iraniennes à “cesser d’utiliser la peine de mort comme outil pour écraser les manifestations” et à “libérer immédiatement tous les manifestants”.

Les experts ont déclaré dans un communiqué qu’ils craignaient que les autorités iraniennes ne ciblent “les femmes et les filles, qui ont été à l’avant-garde des manifestations, et en particulier les femmes défenseurs des droits humains, qui ont été arrêtées et emprisonnées pour avoir exigé la fin des lois discriminatoires systémiques et systématiques”. , politiques et pratiques.

D’autres pays ont cherché à faire pression sur Téhéran pour qu’il cesse de cibler les manifestants, plus de 40 pays soutenant une proposition de Allemagne et Islande que le Conseil des droits de l’homme des Nations unies tienne une session spéciale sur les droits de l’homme en Iran.

Lundi, l’Union européenne et le Royaume-Uni annoncé de nouvelles sanctions contre les responsables iraniens et les entités impliquées dans la répression des manifestants.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré dans un communiqué que les sanctions envoyaient “un message clair au régime iranien” selon lequel “la répression violente des manifestations doit cesser et la liberté d’expression doit être respectée”.