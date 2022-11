L’Iran prononce la première condamnation à mort connue à l’encontre d’un manifestant anti-gouvernemental

L’Iran a prononcé sa première condamnation à mort connue en lien avec les manifestations de masse qui ont balayé le pays en réponse à la mort d’une femme de 22 ans alors qu’elle était en garde à vue en septembre.

Mizan Online, le site Internet du tribunal révolutionnaire iranien, a annoncé dimanche avoir prononcé une condamnation à mort liée à des « émeutes ».

Le média a déclaré que la peine avait été prononcée pour le crime d’avoir « incendié un bâtiment gouvernemental, troublé l’ordre public, attroupé et complot en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale, et un ennemi de Dieu et de la corruption sur terre ».

Un autre tribunal de Téhéran a condamné cinq personnes à des peines de prison, allant de cinq à dix ans, pour “rassemblement et complot en vue de commettre des crimes contre la sécurité nationale et trouble à l’ordre public”.

La décision marque probablement la première condamnation à mort dans les procès des personnes arrêtées pour avoir participé à des manifestations qui ont balayé l’Iran au cours des dernières semaines pour exiger la fin du régime clérical.

Le tribunal révolutionnaire a été créé à la suite des révolutions islamiques de 1979 et est connu pour infliger des peines sévères à ceux qui s’opposent aux dirigeants religieux iraniens.

L’Iran a déjà émis des actes d’accusation contre des centaines de manifestants détenus, affirmant qu’il tiendra des procès publics pour eux.

Les manifestations anti-gouvernementales sont entrées dans leur huitième semaine et ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été arrêtée après avoir prétendument violé le code vestimentaire strict du pays pour les femmes.

Les autorités judiciaires ont annoncé des accusations contre des centaines de personnes dans d’autres provinces iraniennes. Certains ont été accusés de « corruption sur terre » et de « guerre contre Dieu », des délits passibles de la peine de mort.

Les forces de sécurité, y compris des volontaires paramilitaires des Gardiens de la révolution, ont violemment réprimé les manifestations, tuant plus de 300 personnes, dont des dizaines d’enfants, selon Iran Human Rights, basé à Oslo. Les autorités iraniennes affirment que plus de 40 membres des forces de sécurité ont également été tués dans les troubles à l’échelle nationale.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.