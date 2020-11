L’Iran promet une “ vengeance sévère ” pour l’assassinat d’un scientifique nucléaire alors que le chef de l’ONU appelle à la “ retenue ”

Les cerveaux et les auteurs de l’assassinat d’un éminent scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, feront face à une vengeance rapide, a promis l’armée iranienne, alors que l’ONU appelle à la retenue pour éviter l’escalade.

«Les groupes terroristes et les auteurs de cet acte hideux doivent savoir qu’ils seront confrontés à une grave vengeance», Le général Mohammad Bagheri, chef d’état-major iranien et commandant du Corps des gardiens de la révolution, a déclaré dans un communiqué à la suite du meurtre de Fakhrizadeh.

Le général a dit que l’armée de la nation “Ne se reposera pas tant que les auteurs de l’assassinat n’auront pas été trouvés et punis” tout en appelant l’incident un «Coup dur et amer» pour le complexe de défense iranien.

Dans l’intervalle, l’ONU a appelé Téhéran et toutes les autres parties impliquées à faire preuve de retenue et à ne pas prendre de mesures irréfléchies face à l’incident.

«Nous avons pris note des informations selon lesquelles un scientifique nucléaire iranien a été assassiné près de Téhéran aujourd’hui. Nous appelons à la retenue et à la nécessité d’éviter toute action qui pourrait conduire à une escalade des tensions dans la région ». a déclaré Farhan Haq, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Bien qu’aucun groupe ou État n’ait revendiqué la responsabilité de l’attaque jusqu’à présent, le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif a affirmé plus tôt qu’Israël aurait pu “rôle” dans le meurtre, tout en faisant exploser les auteurs comme “les terroristes.”

Fakhrizadeh, professeur de physique à l’Université Imam Hussein et responsable présumé du programme nucléaire iranien, a été pris en embuscade vendredi dans la ville d’Absard, juste à l’est de la capitale iranienne. Le scientifique a été blessé dans une impasse armée entre ses gardes du corps et des assaillants non identifiés, puis a succombé à ses blessures dans un hôpital.

En 2018, Israël a désigné le chercheur comme le chef supposé d’un projet de développement d’armes nucléaires appelé “ Amad ” (“ Hope ”). Cependant, l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui surveille les sites nucléaires iraniens, a déclaré que le projet «Amad» avait été arrêté au début des années 2000, tandis que Téhéran avait déclaré à plusieurs reprises que son programme nucléaire était à des fins pacifiques uniquement.

