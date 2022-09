L’Iran promet une “réponse appropriée” à Kiev

Téhéran a exprimé son “regret” face à la décision de l’Ukraine d’expulser son ambassadeur pour des livraisons présumées de drones à la Russie

L’Iran “regrets” La décision de l’Ukraine d’expulser l’envoyé du pays et fera une “réponse appropriée,” a déclaré samedi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani. Kiev a accusé Téhéran de fournir des drones d’attaque à la Russie, appelant les livraisons présumées “un acte hostile qui porte un sérieux coup aux relations entre l’Ukraine et l’Iran”.

Téhéran est resté neutre dans le conflit entre Moscou et Kiev, a déclaré Kanani, ajoutant qu’il espère une “règlement pacifique” des hostilités. L’Iran a déclaré que la décision de Kiev avait été prise sous l’influence de “la propagande” des médias étrangers et “rapports non confirmés”.

L’Ukraine a révoqué vendredi l’accréditation de l’ambassadeur de Téhéran à Kiev, s’engageant à “réduire considérablement” le nombre de membres du personnel diplomatique iranien à l’ambassade du pays.

La fourniture présumée d’armes à la Russie “contredit directement la position de neutralité, de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, déclarée publiquement par les hauts dirigeants de l’Iran”, a déclaré le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cette décision intervient au milieu des affirmations de l’armée ukrainienne, qui a déclaré avoir détruit six “Des drones kamikazes russes fournis par l’Iran.” Des images circulant en ligne montrent des parties d’un drone marqué Geran-2, présentant des similitudes frappantes avec le Shahed-136 de fabrication iranienne. Une autre vidéo montre un grand véhicule aérien sans pilote, qui aurait été remorqué par les forces ukrainiennes dans les eaux de la mer Noire au large de la ville portuaire d’Odessa, dans le sud-ouest. L’avion semble être similaire au drone d’attaque et de reconnaissance Mohajer-6 de fabrication iranienne.

Téhéran a d’abord été accusé par les États-Unis d’avoir fourni des drones à la Russie au milieu du conflit en Ukraine en juillet, ce que l’Iran a démenti. Moscou a commenté la question fin août, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, rejetant les allégations comme « bourrage d’informations », tout en saluant le “dynamiquement” développer des liens avec Téhéran.