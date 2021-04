Les commentaires rapportés par M. Zarif font suite à une panne de courant dimanche sur le site d’enrichissement d’uranium de Natanz que les responsables iraniens ont attribué au sabotage israélien. Le gouvernement israélien a officiellement refusé de commenter son implication, mais les responsables américains et israéliens ont confirmé séparément au New York Times qu’Israël avait joué un rôle. Plusieurs médias israéliens, citant des sources de renseignement, ont attribué l’attaque au Mossad, l’agence d’espionnage israélienne.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd J. Austin III, devait discuter de l’incident lors de réunions en Israël lundi avec son homologue israélien, Benny Gantz, et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. On ne sait pas si le gouvernement israélien a averti les États-Unis à l’avance de toute opération.

L’accord s’est effondré en 2018, lorsque le président Donald J.Trump a réimposé des sanctions contre l’Iran et que l’Iran a renié ses engagements de freiner ses projets nucléaires.

Israël s’oppose au retour au même accord, arguant qu’il n’a pas imposé de restrictions assez fortes ou assez longues à l’activité nucléaire iranienne. Les analystes étaient divisés sur le point de savoir si l’agression d’Israël visait à saboter complètement les négociations – ou simplement à affaiblir la main de l’Iran à la table.

Depuis des années, Israël et l’Iran sont engagés dans un conflit parallèle de bas niveau.

Tous deux ont été accusés de cyberattaques sur le territoire de l’autre. L’Iran finance et arme des milices hostiles à Israël à travers le Moyen-Orient et a été accusé de tentatives d’assassinat de diplomates israéliens à travers le monde. On pense qu’Israël est responsable de l’assassinat de plusieurs scientifiques nucléaires iraniens, le plus récemment en novembre, lorsqu’un des principaux architectes du programme nucléaire iranien a été tué dans une embuscade.

Ces attaques se sont intensifiées en mer au cours des deux dernières années, alors qu’Israël commençait à attaquer des navires transportant du carburant iranien, et l’Iran semblait répondre en ciblant au moins deux cargos appartenant à des Israéliens.

Les deux parties ont réussi à contenir le conflit, en partie en s’abstenant de parler trop publiquement des attaques.

Mais l’affirmation publique de l’implication israélienne dans l’épisode de dimanche a fait craindre que l’Iran cherche à sauver la face en organisant une réponse militaire plus forte que d’habitude.

« Une fois que les responsables israéliens sont cités, cela oblige les Iraniens à se venger », a déclaré Danny Yatom, un ancien chef du Mossad, dans une interview accordée lundi à une station de radio dirigée par l’armée israélienne. «Il y a des actions qui doivent rester dans le noir», a-t-il ajouté.