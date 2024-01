L’Iran promet de se venger d’Israël pour la frappe qui a tué 5 gardes à Damas

Une source de sécurité appartenant à un réseau de groupes proches du gouvernement syrien et de son allié iranien a déclaré à Reuters que le bâtiment à plusieurs étages était utilisé par des conseillers iraniens soutenant le gouvernement du président Bachar al-Assad. Il a été complètement rasé par des « missiles israéliens ciblés avec précision », a indiqué la source.

Les Gardiens ont déclaré qu’un nombre indéterminé de membres de l’armée syrienne avaient été tués, ainsi que les cinq Iraniens, qu’ils ont identifiés sans donner leurs grades. La source sécuritaire a déclaré que l’un des Iraniens tués dirigeait l’unité d’information des forces d’élite.

Il n’y a eu aucun commentaire de la part d’Israël, qui mène depuis longtemps une campagne de bombardements contre la présence militaire et sécuritaire iranienne en Syrie, mais qui ne discute généralement pas publiquement de ces attaques.

Il a tué des gardes iraniens lors de plusieurs de ces frappes dans le cadre d’une campagne intensifiée à la suite de l’attaque du 7 octobre contre Israël par des militants du groupe islamiste palestinien Hamas, soutenu par l’Iran, depuis Gaza.

Cette frappe était une “tentative désespérée de propager l’instabilité dans la région”, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, dans des propos rapportés par les médias d’État. “L’Iran… se réserve le droit de répondre au terrorisme organisé du faux régime sioniste au moment et à l’endroit appropriés.”

Les médias d’État syriens ont rapporté une “attaque aérienne” israélienne contre un bâtiment dans le quartier de Mazzeh à Damas et ont déclaré que les défenses aériennes syriennes avaient abattu plusieurs missiles.

Essam Al-Amin, directeur de l’hôpital Al-Mowasat à Damas, a déclaré à Reuters que son hôpital avait reçu un cadavre et trois blessés, dont une femme, à la suite de l’attaque de samedi.

Le Jihad islamique palestinien, une faction palestinienne soutenue par l’Iran et présente en Syrie et au Liban, a condamné la frappe aérienne mais a déclaré à Reuters qu’aucun de ses membres n’avait été blessé, démentant les informations selon lesquelles certains se trouvaient dans le bâtiment bombardé.

L’Iran et ses alliés militaires en Syrie se sont retranchés dans de vastes zones de l’est, du sud et du nord de la Syrie ainsi que dans plusieurs banlieues autour de la capitale.

En décembre, une frappe aérienne israélienne a tué deux membres des Gardiens, et une autre près de Damas le 25 décembre a tué un conseiller principal des Gardiens qui supervisait la coordination militaire entre la Syrie et l’Iran.

Israël a répondu à l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre en déclenchant une guerre aérienne et terrestre dévastatrice à Gaza pour éradiquer le groupe islamiste au pouvoir. Le conflit s’est répercuté dans tout le Moyen-Orient avec une recrudescence de la violence en Syrie, au Liban, dans le nord de l’Irak et dans la mer Rouge.

Au Liban, le Hezbollah soutenu par l’Iran ainsi que les ailes locales de groupes militants palestiniens ont tiré des roquettes à travers la frontière sur Israël en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Samedi, une frappe israélienne dans le sud du Liban a tué un membre du Hezbollah et un autre ressortissant libanais alors qu’ils voyageaient dans leur voiture, ont déclaré à Reuters deux sources de sécurité, après avoir déclaré plus tôt que deux membres du Hamas avaient été tués.

CORRECTION : Cet article a été mis à jour pour montrer que la frappe israélienne au sud du Liban a tué un combattant du Hezbollah et un ressortissant libanais, et non deux combattants du Hamas.