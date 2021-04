L’Iran a déclaré mardi qu’il commencerait à enrichir de l’uranium à un niveau de pureté de 60%, trois fois le niveau actuel et beaucoup plus proche de celui nécessaire pour fabriquer une bombe, bien que les responsables américains doutent que le pays ait la capacité de produire une arme dans un proche avenir. .

Le rapport indique, cependant, que « si Téhéran ne reçoit pas d’allégement des sanctions » – comme l’Iran l’a demandé – « les responsables iraniens envisageront probablement des options allant de l’enrichissement de l’uranium jusqu’à 60% à la conception et à la construction d’un nouveau » réacteur nucléaire qui pourrait, à long terme, produire du matériel de qualité bombe. Cela prendrait des années.

Mais il y a encore des risques: l’Iran a une relation de longue date avec la Corée du Nord, avec laquelle il a échangé la technologie des missiles, et les responsables craignent depuis des années que l’Iran cherche à acheter une technologie nucléaire éprouvée au Nord.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a qualifié l’annonce de l’Iran mardi de «provocante» et a déclaré qu’elle «remettait en question le sérieux de l’Iran en ce qui concerne les pourparlers nucléaires».

M. Araghchi, qui a été profondément impliqué dans la négociation de l’accord nucléaire de 2015 entre Téhéran et les États-Unis, a également déclaré mardi que l’Iran remplacerait les centrifugeuses endommagées par l’attaque de dimanche au centre de production de combustible nucléaire de Natanz, où une explosion a frappé. l’installation hors ligne. Il a déclaré que l’Iran y installerait 1 000 centrifugeuses supplémentaires pour augmenter la capacité de l’usine de 50%.

Un responsable iranien a également fourni une nouvelle estimation des dommages causés par l’attaque, affirmant que plusieurs milliers de centrifugeuses avaient été «complètement détruites». Ce niveau de destruction supprime une grande partie de la capacité de l’Iran à enrichir l’uranium.

Mais l’ampleur totale des dégâts est inconnue, et l’Iran est vraisemblablement vulnérable aux attaques continues contre son infrastructure nucléaire. Tant que les systèmes électriques ne sont pas reconstruits à Natanz, il serait impossible de faire tourner de nouvelles centrifugeuses.

L’Iran devrait remplacer les centrifugeuses de première génération endommagées lors de l’attaque israélienne par des modèles plus avancés et plus efficaces.