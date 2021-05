L’Iran prolonge son accord sur les inspections du programme nucléaire

Le Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a déclaré dans un communiqué que la décision avait été prise «pour que les négociations aient la chance nécessaire de progresser et de porter leurs fruits».

En vertu de cet accord, l’Iran a autorisé les caméras à continuer de surveiller ses installations mais a insisté pour conserver la possession des images jusqu’à ce qu’un accord pour rétablir l’accord nucléaire plus large soit conclu. Les médias d’État du pays ont rapporté lundi qu’ils partageraient les images avec l’Agence internationale de l’énergie atomique si les États-Unis levaient les sanctions dans le cadre d’un accord rétabli, mais effaceraient les enregistrements autrement.

Fin février, Téhéran et l’agence nucléaire sont parvenus à un compromis de trois mois en vertu duquel les inspecteurs conserveraient un accès partiel aux installations de production nucléaire.

Mais, a-t-il ajouté, c’était mieux que l’alternative de restrictions sévères sur les inspecteurs qui laisseraient l’agence atomique «voler complètement aveugle» et incapable d’évaluer si l’Iran pourrait courir vers la capacité d’armes nucléaires. L’Iran insiste sur le fait que son programme nucléaire est à des fins pacifiques.

Dans une analyse publiée lundi pour Eurasia Group, une société de conseil en risques basée à New York, Henry Rome, un analyste senior qui se concentre sur l’Iran, a écrit que l’extension fournissait «un autre point de données indiquant que Téhéran reste sérieux dans la relance» de l’accord nucléaire, « Malgré la frustration des extrémistes. »

«L’extension évite une énorme distraction dans les discussions», a-t-il ajouté.

M. Rome a fait écho au point de vue d’autres analystes selon lequel un rétablissement de l’accord nucléaire semblait improbable avant l’élection présidentielle iranienne du 18 juin.

La quatrième série de pourparlers s’est achevée à Vienne la semaine dernière. Ils ont inclus les parties à l’accord de 2015, qui comprennent également la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France et l’Union européenne. Leur objectif est de persuader l’Iran de réduire son programme nucléaire conformément à l’accord et pour les États-Unis de lever les sanctions qui étranglent les exportations et l’économie pétrolière de l’Iran.

Parce que Téhéran refuse de négocier directement avec les États-Unis sur l’accord de 2015, qu’il affirme que M. Trump a violé sans motif, les négociateurs américains travaillent depuis un hôtel voisin et communiquent avec des responsables iraniens par des intermédiaires.

Apparaissant dimanche sur «Cette semaine» sur ABC, le secrétaire d’État Antony J. Blinken a déclaré que les pourparlers avaient progressé, mais a suggéré que Téhéran retardait de nouveaux progrès.

«L’Iran, je pense, sait ce qu’il doit faire pour revenir en conformité du côté nucléaire. Et ce que nous n’avons pas encore vu, c’est si l’Iran est prêt et disposé à prendre une décision pour faire ce qu’il doit faire », a-t-il déclaré. «C’est le test, et nous n’avons pas encore de réponse.»