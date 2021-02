WASHINGTON – L’agence atomique des Nations Unies a déclaré mercredi que l’Iran avait commencé à produire de l’uranium métal, marquant la dernière violation de l’accord nucléaire de 2015 par Téhéran.

Les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique ont vérifié le 8 février que l’Iran avait produit une petite quantité d’uranium métal dans une centrale nucléaire à Ispahan, a déclaré le porte-parole de l’agence Fredrik Dahl à NBC News dans un courrier électronique. Dans un rapport aux États membres, le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a informé les États membres de l’agence de l’évolution de la situation.

Le matériau peut être utilisé pour construire le noyau des armes nucléaires et l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales interdit expressément la production d’uranium métal ou la recherche et développement sur la métallurgie de l’uranium pendant 15 ans.

La production d’uranium métal complique encore toute diplomatie potentielle entre Téhéran et la nouvelle administration à Washington, à un moment où chaque gouvernement a défini des positions de négociation qui obligent l’autre partie à faire le premier pas de conciliation.

L’Iran avait précédemment notifié à l’AIEA son intention de franchir le pas, ce qui a incité les gouvernements européens à mettre en garde contre cette décision. Les Européens avaient déclaré que la production d’uranium métal était interdite par l’accord de 2015, qu’il n’y avait « aucune utilisation civile crédible » de l’uranium métal et que cela posait « des implications militaires potentiellement graves ».

L’accord de 2015 entre l’Iran et les États-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint ou JCPOA, a imposé des restrictions au programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions économiques internationales et américaines.

L’Iran affirme qu’il reste dans les paramètres de l’accord de 2015, arguant que ce sont les États-Unis qui ont violé l’accord en se retirant entièrement du pacte en 2018 et en réimposant des sanctions. Étant donné que l’Iran ne voit pas les avantages de l’allégement des sanctions promis par l’accord, les responsables iraniens disent que le gouvernement est dans ses droits légaux en vertu de l’accord de ne pas se conformer aux restrictions sur son travail nucléaire.

Depuis que l’ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire historique en 2018, l’Iran a progressivement violé les termes de l’accord, bien qu’il n’ait pas complètement renoncé aux accords. Téhéran a augmenté sa production de combustible nucléaire, a utilisé des centrifugeuses plus avancées et a commencé à produire de l’uranium enrichi à 20%, ce qui le place à un pas technique des matériaux de qualité militaire.

L’Iran a déclaré qu’il était prêt à revenir au respect de l’accord uniquement si les États-Unis lèvent les sanctions qui ont paralysé son économie. Ces derniers mois, l’Iran a de plus en plus poussé au-delà des limites de l’accord dans le but apparent de renforcer son influence avant d’éventuelles négociations avec l’administration Biden et d’autres gouvernements.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il était prêt à ramener les États-Unis dans l’accord, mais seulement après que l’Iran sera revenu au respect de ses dispositions.

Le porte-parole du département d’Etat Ned Price n’a pas abordé directement les conclusions de l’AIEA, mais a déclaré mercredi aux journalistes que l’administration continuait « d’exhorter Téhéran à reprendre le plein respect du JCPOA ».

« Nous continuons à le faire parce que cela pour nous ouvrirait la voie à la diplomatie, et nous espérons certainement être en mesure de suivre cette voie de la diplomatie afin de résoudre ce que nous considérons comme un défi urgent », a déclaré Price.

L’Iran a averti qu’il pourrait imposer des restrictions aux inspecteurs de l’AIEA dans le pays le 21 février si les États-Unis ne lèvent pas les sanctions économiques, ce qui marquerait la violation la plus grave de l’accord nucléaire à ce jour. Les États-Unis et les puissances européennes considèrent l’accès des inspecteurs de l’AIEA comme un élément crucial de l’accord.