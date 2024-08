Téhéran pourrait devenir un État nucléaire d’ici la fin de l’année en raison des politiques ratées du président américain Joe Biden, a averti le représentant Mike Turner

L’Iran pourrait développer des armes nucléaires d’ici la fin de l’année, a averti le président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants américaine, Mike Turner, dans une déclaration à CBS dimanche.

Le républicain de l’Ohio a affirmé que les politiques menées par le président Joe Biden et son administration ont échoué et a suggéré que sous l’ancien président et actuel candidat républicain Donald Trump, les choses seraient différentes.

« Téhéran pourrait se déclarer État nucléaire d’ici la fin de l’année en raison de l’échec des politiques du président américain Joe Biden », Turner a déclaré que plusieurs rapports avaient été publiés qui évoquaient cette possibilité. Il a ajouté qu’une telle évolution marquerait une escalade majeure que les États-Unis cherchent à éviter depuis des années.

Le mois dernier, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a émis un avertissement similaire, suggérant qu’il faudrait Téhéran « une ou deux semaines » pour obtenir les matériaux nécessaires à la construction d’une arme nucléaire, notant que le pays stockait de l’uranium de qualité quasi militaire depuis que les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l’accord sur le nucléaire iranien (officiellement appelé Plan d’action global commun, ou JCPOA) en 2018.

Après « L’accord nucléaire a été rejeté, au lieu d’être à au moins un an de la capacité de production de matière fissile pour une arme nucléaire, [Iran] il reste probablement une ou deux semaines avant de le faire », a déclaré le diplomate américain lors du Forum sur la sécurité d’Aspen, au Colorado.

Le JCPOA, signé en 2015 par l’Iran, la Chine, la France, l’Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis sous la présidence de Barack Obama, impliquait que Téhéran réduise son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions internationales.















Cependant, Trump s’est retiré de l’accord, le décrivant comme « La pire affaire de tous les temps » Car, selon lui, cela n’a pas empêché l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire. Et ce, malgré le fait que l’Iran ait souligné à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de le faire et que son programme nucléaire n’était destiné qu’à des fins pacifiques.

Récemment, Téhéran a réitéré son intention de maintenir sa doctrine nucléaire, mais a prévenu qu’il pourrait être contraint de reconsidérer sa position si l’existence du pays était menacée, notamment dans un contexte de tensions croissantes avec Israël.

« Nous n’avons pas décidé de construire une bombe nucléaire, mais si l’existence de l’Iran était menacée, nous n’aurions pas d’autre choix que de changer notre doctrine militaire », un conseiller du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, l’a déclaré en mai dernier après qu’Israël a menacé d’attaquer les installations nucléaires de Téhéran.