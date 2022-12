L’Iran procède à la première exécution connue liée à une manifestation, selon les médias d’État

CNN

—



L’Iran a exécuté un homme pour avoir blessé un officier paramilitaire lors de la première exécution connue liée aux manifestations qui ont balayé le pays depuis septembre, ont rapporté jeudi les médias officiels.

Mizan Online, une agence de presse affiliée à la justice iranienne, et l’agence de presse semi-officielle Tasmin ont toutes deux nommé le manifestant Mohsen Shekari. Il aurait été reconnu coupable de « guerre contre Dieu » pour avoir poignardé un membre de la force paramilitaire Basij lors d’une manifestation à Téhéran le 23 septembre.

Shekari a été condamné à mort le 23 octobre et exécuté par pendaison jeudi matin, selon Mizan Online. Il s’agissait de la première exécution liée aux manifestations à être rendue publique par les médias d’État.

Iran Human Rights, une organisation de défense des droits à but non lucratif qui compte des membres à l’intérieur et à l’extérieur du pays, a appelé à une réponse internationale forte à l’exécution.

« Son exécution doit être accueillie avec les termes les plus forts possibles et les réactions internationales. Sinon, nous serons confrontés à des exécutions quotidiennes de manifestants qui protestent pour leurs droits humains fondamentaux », a déclaré à CNN le directeur du groupe, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Amiry-Moghaddam a déclaré que Shekari avait été exécuté sans aucune procédure régulière ni accès à un avocat de son choix lors d’un « procès-spectacle » par le tribunal révolutionnaire.

Plusieurs gouvernements européens ont vivement critiqué l’Iran pour l’exécution. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré dans un tweet que Shekari « avait été jugé et exécuté dans un procès perfide et précipité pour son désaccord avec le régime ».

« L’inhumanité du régime iranien ne connaît pas de limites », a-t-elle déclaré. “Mais la menace d’exécution n’étouffera pas le désir de liberté des gens.”

La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, a déclaré que la France condamnait l’exécution dans les “termes les plus forts” et “réitérait son engagement le plus ferme en faveur du droit de manifester pacifiquement”. Elle a déclaré que les revendications des manifestants sont “légitimes et doivent être entendues”.

” épouvantable », et a déclaré que « le régime iranien utilise des peines outrageusement disproportionnées pour semer la terreur dans sa population ».

L’ancien président iranien Mohammad Khatami a exhorté mardi le gouvernement actuel à être plus indulgent avec les manifestants.

Dans un message avant la Journée des étudiants le 7 décembre – qui marque l’anniversaire du meurtre de trois étudiants universitaires par la police iranienne sous le régime de Shah Mohammad Reza Pahlavi en 1953 – l’ancien dirigeant réformiste a déclaré que le gouvernement devait écouter les manifestants avant qu’il ne soit trop tard.

D’autres personnalités publiques iraniennes ont également récemment appelé le gouvernement à prendre des mesures pour écouter et protéger les manifestants.

L’éminent religieux sunnite iranien Molavi Abdolhamid Ismaeelzahi a appelé mardi la justice du pays à enquêter et à poursuivre les individus qui abusent des femmes dans les prisons.

Plusieurs Iraniens ont été condamnés à mort par exécution lors des manifestations nationales, qui ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, après avoir été appréhendée par la police des mœurs de l’État pour ne pas avoir porté correctement son hijab.

Sa mort a touché une corde sensible dans la République islamique, avec des personnalités publiques de premier plan qui ont manifesté leur soutien au mouvement, notamment l’acteur iranien Taraneh Alidoosti. Les protestations se sont depuis regroupées autour d’une série de griefs avec le régime autoritaire.

Selon Amnesty International, depuis novembre, les autorités iraniennes demandent la peine de mort pour au moins 21 personnes en lien avec les manifestations.

Au moins 458 personnes ont été tuées dans les troubles depuis septembre, selon Iran Human Rights, basé en Norvège, mercredi.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante le nombre de personnes menacées d’exécution en Iran, ni les derniers chiffres d’arrestation ou le nombre de morts liés aux manifestations, car des chiffres précis sont impossibles à confirmer pour quiconque en dehors du gouvernement iranien.

Depuis le début des manifestations, les autorités ont déclenché une répression meurtrière, des informations faisant état de détentions forcées et de violences physiques étant utilisées pour cibler le groupe minoritaire kurde du pays.

Dans une récente enquête de CNN, des témoignages secrets ont révélé des violences sexuelles contre des manifestants, y compris des garçons, dans les centres de détention iraniens depuis le début des troubles.

Pendant ce temps, le guide suprême iranien a félicité le Basij – une aile des Gardiens de la révolution iraniens – pour son rôle dans la répression, décrivant le mouvement de protestation comme des « émeutiers » et des « voyous » soutenus par des forces étrangères.

Fin novembre, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré que l’Iran traversait une “crise des droits de l’homme à part entière” et a appelé à une enquête indépendante sur les violations des droits de l’homme dans le pays.