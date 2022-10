L’Iran prévoit des procès publics pour 1 000 manifestants à Téhéran

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Les autorités iraniennes ont annoncé lundi qu’elles organiseraient des procès publics pour 1 000 personnes dans la capitale, Téhéran, à la suite des manifestations qui ont secoué le pays. Les inculpations massives marquent la première grande action en justice du gouvernement visant à annuler la dissidence depuis que les troubles ont éclaté il y a plus de six semaines.

L’agence de presse publique iranienne IRNA a cité des responsables judiciaires qui ont déclaré qu’un millier de personnes qui avaient joué un rôle central dans les manifestations seraient traduites en justice rien qu’à Téhéran pour leurs “actions subversives”, notamment l’agression de gardes de sécurité, l’incendie de biens publics et la d’autres reproches.

Les manifestations à l’échelle nationale ont éclaté pour la première fois après la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs du pays. Elle a été détenue pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict de l’Iran pour les femmes. Bien que les manifestations se soient d’abord concentrées sur le foulard obligatoire, ou hijab, en Iran, elles se sont depuis transformées en l’un des plus grands défis lancés aux religieux au pouvoir depuis les années chaotiques qui ont suivi la révolution islamique de 1979.

“Ceux qui ont l’intention d’affronter et de renverser le régime dépendent des étrangers et seront punis selon les normes légales”, a déclaré le chef de la justice iranienne, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, indiquant que certains manifestants seraient accusés de collaboration avec des gouvernements étrangers. Les responsables de Téhéran ont répété des affirmations non étayées selon lesquelles les ennemis étrangers de l’Iran auraient fomenté les troubles.