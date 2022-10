L’Iran prévoit d’envoyer des missiles et des drones à la Russie pour la guerre contre l’Ukraine, selon des responsables

L’Iran renforce son engagement à fournir des armes pour l’assaut de la Russie contre l’Ukraine, selon Les responsables de la sécurité américains et alliés, acceptant secrètement d’envoyer non seulement des drones d’attaque, mais aussi ce que certains responsables ont décrit comme les premiers missiles sol-sol de fabrication iranienne destinés à être utilisés contre les villes ukrainiennes et les positions des troupes. L’augmentation du flux d’armes en provenance de Téhéran pourrait aider à compenser ce que les responsables de l’administration Biden disent avoir été d’énormes pertes d’équipements militaires russes depuis l’invasion de Moscou en février, et une diminution rapide de l’approvisionnement en munitions à guidage de précision du type utilisé lors des frappes de la semaine dernière contre plusieurs Ukrainiens. villes.

Des organes de presse indépendants ont publié ces derniers jours des photos des restes de ce qui semble être des drones de fabrication iranienne utilisés dans des frappes contre des cibles ukrainiennes, remettant en question les démentis répétés de l’Iran selon lesquels il a fourni de telles armes à son allié la Russie. Les responsables du Pentagone ont également confirmé publiquement l’utilisation de drones iraniens dans les frappes aériennes russes, ainsi que le succès de l’Ukraine à abattre certains des drones.

Dans un signe apparent du rôle élargi de l’Iran en tant que fournisseur militaire de Moscou, Téhéran a dépêché des responsables en Russie le 18 septembre pour finaliser les conditions d’envois d’armes supplémentaires, dont deux types de missiles sol-sol iraniens, selon des responsables d’un US – un pays allié qui surveille de près l’activité militaire de l’Iran.

Une évaluation du renseignement partagée ces derniers jours avec des responsables ukrainiens et américains affirme que l’industrie iranienne de l’armement prépare une première cargaison de missiles Fateh-110 et Zolfaghar, deux missiles balistiques iraniens à courte portée bien connus capables de frapper des cibles à des distances de 300 et 700 kilomètres, respectivement, ont déclaré deux responsables informés à ce sujet. S’il était réalisé, ce serait la première livraison de tels missiles à la Russie depuis le début de la guerre.

Les responsables ont pris la parole à condition que leurs noms et nationalités ne soient pas révélés en raison des sensibilités extrêmes entourant les efforts de collecte de renseignements.

En août, les mêmes responsables ont identifié deux types de drones iraniens, le Muhajer-6 et le Shahed-136, que Téhéran commençait à fournir à la Russie pour une utilisation en Ukraine. Les restes des deux types ont été récupérés, analysés et photographiés par les forces ukrainiennes ces dernières semaines. La Russie semble avoir repeint les armes et leur a donné des noms russes.

Les responsables informés de l’expédition prévue de missiles ont déclaré que l’Iran préparait également de nouvelles livraisons de véhicules aériens sans pilote pour la Russie, y compris des “dizaines” de Mujaher-6 supplémentaires et un plus grand nombre de Shahed-136. Ces derniers, parfois appelés drones « kamikazes » parce qu’ils sont conçus pour s’écraser sur leurs cibles, sont capables de livrer des charges utiles explosives à des distances allant jusqu’à 1 500 milles. Des conseillers techniques iraniens se sont rendus dans les zones contrôlées par la Russie ces dernières semaines pour fournir des instructions sur le fonctionnement des drones, ont indiqué les responsables.

agences de renseignement américaines a refusé de commenter les informations faisant état d’envois iraniens en attente vers la Russie. Les responsables russes et iraniens n’ont pas répondu samedi aux demandes de commentaires sur les informations faisant état de missiles iraniens à destination de la Russie.

Le 3 octobre, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kan’ani, a répété les démentis persistants de l’Iran quant à toute implication dans la fourniture de drones à la Russie. “La République islamique d’Iran considère que les rapports sur la livraison de drones à la Russie pour une utilisation dans la guerre en Ukraine sont ‘sans fondement’ et ne les confirme pas”, a-t-il déclaré. Kan’ani a réaffirmé la revendication de neutralité de l’Iran dans le conflit et a souligné la nécessité pour les “deux parties de résoudre leurs problèmes par des moyens politiques sans violence”.

Le gouvernement de Kyiv a été informé des preuves derrière les nouveaux renseignements, a déclaré un responsable ukrainien au Washington Post. L’Ukraine a évalué séparément que la majorité des drones récemment déployés par la Russie dans le sud de l’Ukraine sont de fabrication iranienne.

L’Ukraine a récemment dégradé ses relations diplomatiques avec Téhéran en réponse à l’apparition de drones de fabrication iranienne sur le champ de bataille. Le président ukrainien Volodymr Zelensky a cité la semaine dernière les récentes frappes aériennes de la Russie en exhortant les pays de l’OTAN à fournir à son pays des systèmes avancés de défense aérienne.

“Nous devons protéger notre ciel de la terreur de la Russie”, a déclaré Zelensky jeudi dans un discours devant le Conseil de l’Europe.

Comme l’Iran, la Russie a repoussé les informations occidentales sur l’expédition d’armes iraniennes pour sa campagne ukrainienne, le porte-parole du président russe Dmitri Peskov qualifiant ces récits de “faux”.

Mais les drones iraniens ont déjà fait leur marque, détruisant plusieurs chars ukrainiens et endommageant des infrastructures civiles lors de frappes répétées au cours des trois dernières semaines, selon des responsables ukrainiens. Les experts en missiles affirment que l’arrivée de missiles sol-sol pourrait donner à la Russie de nouvelles armes puissantes au moment où les forces de Kyiv récupèrent le territoire capturé sur de vastes étendues du sud et de l’est de l’Ukraine, des succès qui sont dus en partie à l’artillerie fournie par l’Occident.

“La progression des drones vers les missiles sol-sol pourrait donner aux Russes plus d’options et beaucoup de punch”, a déclaré Farzin Nadimi, un expert des armes iraniennes au Washington Institute for Near East Policy, un groupe de réflexion de Washington.

L’Iran possède l’un des arsenaux de missiles à courte et moyenne portée les plus vastes et les plus diversifiés du Moyen-Orient. Alors que les concepteurs d’armes iraniens ont rencontré des problèmes de fiabilité, les dernières versions du Fateh-110 et du Zolfaghar sont considérées par les experts comme étant à la fois puissantes et raisonnablement précises à des distances relativement courtes, a déclaré Nadimi. Certains modèles sont équipés de systèmes de guidage électro-optiques qui permettent aux opérateurs de missiles de les guider dans leur approche finale de la cible.

L’Iran a déjà fourni les mêmes missiles à des milices mandataires au Moyen-Orient, notamment des combattants houthis au Yémen. Les forces houthies ont déployé des missiles de conception iranienne lors de défilés militaires et les ont utilisés dans des attaques contre des raffineries de pétrole et d’autres cibles civiles dans les pays voisins du Golfe.

La Russie possède déjà une gamme de véhicules aériens non armés, ou UAV, qui sont principalement utilisés pour la surveillance et le repérage d’artillerie. Mais Moscou n’a pas investi dans de grandes flottes de drones armés du type que les forces américaines utilisent régulièrement dans les campagnes militaires en Afghanistan et au Moyen-Orient.

Moscou commandait un vaste arsenal de missiles et de roquettes à guidage de précision au début de l’invasion de l’Ukraine, mais les responsables américains affirment que son stock a été considérablement réduit au cours de la guerre, qui en est maintenant à son septième mois.

Lors d’un briefing vendredi, des responsables du renseignement américain ont cité la dépendance croissante de la Russie à l’égard de l’Iran et de la Corée du Nord comme preuve de l’impact des sanctions et des contrôles à l’exportation imposés par les pays occidentaux à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Dans une présentation aux journalistes, des responsables du bureau du directeur du renseignement national ont déclaré que la Russie avait perdu plus de 6 000 pièces d’équipement depuis le début de la guerre et « dépensait des munitions à un rythme insoutenable ».