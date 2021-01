L’Iran a déclaré samedi qu’il prévoyait d’enrichir de l’uranium jusqu’à 20% dans son installation nucléaire souterraine de Fordo « dès que possible », repoussant son programme d’un pas technique par rapport aux niveaux de qualité militaire, car il augmente la pression sur l’Occident sur l’accord atomique en lambeaux.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues entre l’Iran et les États-Unis dans les derniers jours de l’administration du président Donald Trump, qui a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord nucléaire de Téhéran en 2018.

Cela a déclenché une série d’incidents en escalade couronnée par une frappe de drone américain tuant un haut général iranien à Bagdad il y a un an, un anniversaire qui vient dimanche et qui inquiète désormais les responsables américains de possibles représailles de l’Iran.

Téléchargez l’application NBC News pour les dernières nouvelles et la politique

Même Ali Akbar Salehi, le chef formé aux États-Unis de l’Organisation civile de l’énergie atomique d’Iran, a proposé une analogie militaire pour décrire la disposition de son agence à passer à l’étape suivante.

« Nous sommes comme des soldats et nos doigts sont sur les déclencheurs », a déclaré Salehi à la télévision nationale iranienne. « Le commandant doit commander et nous tirons. Nous sommes prêts pour cela et produirons (uranium enrichi à 20%) dès que possible. »

La décision intervient après que le Parlement a adopté un projet de loi, approuvé plus tard par un chien de garde constitutionnel, visant à accroître l’enrichissement pour faire pression sur l’Europe afin qu’elle allège les sanctions. Cela sert également de pression avant l’investiture du président élu Joe Biden, qui a déclaré qu’il était prêt à rentrer dans l’accord nucléaire.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a reconnu que l’Iran avait informé ses inspecteurs de la décision après la fuite de nouvelles dans la nuit de vendredi.

« L’Iran a informé l’agence que pour se conformer à un acte juridique récemment adopté par le parlement du pays, l’Organisation iranienne de l’énergie atomique a l’intention de produire de l’uranium faiblement enrichi … jusqu’à 20% à l’usine d’enrichissement de Fordo », a déclaré l’AIEA dans un communiqué.

L’histoire continue

L’AIEA a ajouté que l’Iran n’avait pas indiqué quand il prévoyait de renforcer l’enrichissement, bien que l’agence « ait des inspecteurs présents en Iran 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qu’ils aient régulièrement accès à Fordo ».

Mikhail Ulyanov, représentant permanent de la Russie auprès de l’AIEA basée à Vienne, a écrit vendredi sur Twitter que Téhéran prévoyait de reprendre l’enrichissement à 20% après qu’un journaliste du Wall Street Journal ait annoncé la nouvelle.

L’IRNA a par la suite rapporté les commentaires d’Oulianov, liant la décision au projet de loi du Parlement visant à relancer un enrichissement plus élevé dans l’installation souterraine de Fordo en Iran. Il n’offrait pas non plus de délai pour commencer l’enrichissement supérieur. La mission de l’Iran auprès des Nations Unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Depuis l’effondrement de l’accord, l’Iran a repris l’enrichissement à Fordo, près de la ville sainte chiite de Qom, à environ 55 miles au sud-ouest de Téhéran.

Protégé par les montagnes, Fordo est entouré de canons anti-aériens et d’autres fortifications. Il a à peu près la taille d’un terrain de football, assez grand pour accueillir 3000 centrifugeuses, mais suffisamment petit et durci pour amener les responsables américains à soupçonner qu’il avait un but militaire lorsqu’ils ont exposé le site publiquement en 2009.

L’accord de 2015 a vu l’Iran accepter de limiter son enrichissement en échange d’un allègement des sanctions. L’accord a également appelé à la transformation de Fordo en une installation de recherche et développement.

À l’heure actuelle, l’Iran enrichit de l’uranium jusqu’à 4,5%, en violation de la limite de 3,67% de l’accord. Les experts disent que l’Iran a maintenant suffisamment d’uranium faiblement enrichi stocké pour au moins deux armes nucléaires, s’il choisit de les poursuivre. L’Iran maintient depuis longtemps que son programme nucléaire est pacifique.

L’Iran séparément a commencé la construction d’un nouveau site à Fordo, selon des photos satellites obtenues par l’Associated Press en décembre.

L’annonce de l’Iran coïncide avec l’anniversaire du drone américain frappant le général de garde révolutionnaire Qassem Soleimani à Bagdad l’année dernière. Cette attaque a vu plus tard l’Iran riposter en lançant une frappe de missile balistique blessant des dizaines de soldats américains en Irak. Téhéran a également abattu accidentellement un avion de ligne ukrainien cette nuit-là, tuant les 176 personnes à bord.

À l’approche de l’anniversaire, les États-Unis ont envoyé des bombardiers B-52 survoler la région et envoyé un sous-marin à propulsion nucléaire dans le golfe Persique.

Jeudi, des marins ont découvert une mine de patelle sur un pétrolier dans le golfe Persique au large de l’Irak, près de la frontière iranienne, alors qu’il s’apprêtait à transférer du carburant vers un autre pétrolier appartenant à une société cotée à la Bourse de New York.

Personne n’a revendiqué la responsabilité de l’exploitation minière, bien qu’elle survienne après une série d’attaques similaires en 2019 que la marine américaine a imputées à l’Iran. Téhéran a nié être impliqué.

En novembre, un scientifique iranien qui a fondé le programme nucléaire militaire du pays deux décennies plus tôt a été tué dans une attaque que Téhéran attribue à Israël.