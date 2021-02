Le ministre iranien du renseignement, Mahmoud Alavi, a déclaré que le programme nucléaire du pays est pacifique et que ce sera la faute des autres s’il est poussé sur la voie de la création d’armes nucléaires.

«Le leadership [of Iran] a explicitement déclaré que la production d’armes nucléaires est contraire à la charia, et la République islamique l’interdit, mais si un chat est soutenu [into a] coin, il peut agir comme il n’aurait pas agi en étant libre », Alavi a déclaré, tel que cité par les médias iraniens.

S’ils poussent l’Iran dans cette direction, ce ne sera pas la faute de l’Iran, mais la faute de ceux qui ont poussé l’Iran.

Dans le même temps, Alavi a déclaré que le programme nucléaire iranien est pacifique et que le pays n’a pas de plans ou d’intentions de construire des armes nucléaires en «Circonstances normales». Il a également déclaré que les États-Unis doivent immédiatement lever les sanctions contre l’Iran et compenser les pertes « illégal » restrictions.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse lundi que les États-Unis doivent être les premiers à revenir à l’accord historique de 2015 sur le programme nucléaire iranien, connu sous le nom de JCPOA (Plan d’action global conjoint), car c’était le premier l’abandonner.

«Les États-Unis ont été la partie à quitter la table des négociations et le JCPOA. Nous attendons que l’autre partie remplisse pleinement ses engagements; ensuite, nous suivrons le chemin du retour à nos obligations », Dit Khatibzadeh.

Dans le cadre du JCPOA, l’Iran a accepté de limiter sévèrement son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions internationales. L’accord a également été signé par la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et l’UE.

L’accord a commencé à s’effondrer en 2018, lorsque l’administration de Donald Trump s’est retirée unilatéralement du traité, a réimposé les sanctions précédentes contre l’Iran et en a promulgué de nouvelles dans le cadre de sa campagne de « pression maximale » sur la République islamique.

L’Iran a répondu en annulant progressivement ses propres engagements au titre du JCPOA et a commencé à augmenter le niveau d’enrichissement d’uranium sur son principal site nucléaire. Téhéran affirme qu’il reviendra en conformité avec l’accord de 2015 si les États-Unis le font d’abord et abandonnent les sanctions.

Le président Joe Biden a soutenu que l’Iran doit rétablir ses obligations au titre du JCPOA avant que toute sanction ne puisse être levée. «Dans l’ensemble, sa position reste exactement ce qu’elle a été, à savoir que si l’Iran se conforme pleinement à ses obligations au titre du JCPOA, les États-Unis feraient de même». Le porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lundi.

