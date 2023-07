L’Iran prétend avoir des disques durs provenant d’un récent raid contre l’enceinte d’un groupe d’opposition en Europe

L’Iran s’est vanté début juillet d’avoir sécurisé des données électroniques sensibles saisies lors d’un raid sur une opposition iranienne groupe en Albanie, suscitant l’indignation du groupe exilé des Mujahedin-e-Khalq iraniens (MEK).

Les autorités albanaises ont confisqué 150 appareils informatiques à l’opposition MEK en raison d’activités politiques présumées interdites dans l’État des Balkans.

Selon un rapport du 3 juillet de l’agence de presse de la République islamique (IRNA), contrôlée par le régime, Sepehr Khalaji, chef du conseil de l’information iranien, a tweeté qu' »une partie des disques durs et des boîtiers » du raid contre le MEK était arrivé en Iran.

L’IRNA a écrit dans une section paraphrasée de son article qui a été attribuée à Khalaji, « des experts iraniens étaient engagés dans la récupération de données et l’identification des agents du groupe terroriste et des cellules de sabotage ». Khalaji a déclaré: « Les résultats jusqu’à présent sont prometteurs. »

De nombreuses requêtes de presse de Fox News Digital adressées au gouvernement iranien et à sa mission permanente auprès des Nations Unies n’ont pas été renvoyées. Le CNRI a publié une déclaration, exigeant des réponses de l’Albanie et des États-Unis pour savoir si leurs données électroniques avaient été envoyées à Téhéran.

L’ambassade d’Albanie à Washington, DC, a déclaré à Fox News Digital, « L’Albanie n’entretient pas de relations diplomatiques avec la République islamique d’Iran. Il a rompu ses relations à l’automne 2022 à la suite de la cyberattaque contre l’infrastructure numérique et les systèmes publics de l’Albanie et n’a aucune communication ni échange avec le régime iranien. »

L’ambassade d’Albanie a poursuivi : « Alors, non ! L’Albanie n’a rien fourni au régime iranien. Tout le matériel saisi par la police d’État albanaise lors de l’opération de perquisition dans le camp du MEK, reste entre les mains du procureur spécial contre le crime organisé et Corruption, l’institution en charge de l’enquête, et seront utilisés aux fins de l’enquête. »

Le porte-parole albanais a ajouté : « Il convient également de noter que l’Albanie est membre de l’OTAN, un pays candidat à l’UE et un partenaire stratégique proche des États-Unis. En aucun cas l’Albanie n’envisagerait une telle coopération avec le régime iranien. «

Le CNRI a écrit dans sa déclaration : « Les États-Unis et l’Albanie devraient clarifier si les ordinateurs du MEK ont été remis au régime iranien… Cela nécessite une position claire de ce gouvernement, et nous espérons que les autorités américaines et albanaises nient fermement et fournir une transparence et des détails complets. »

Interrogé sur la lettre du CNRI, un porte-parole du département d’État américain a déclaré à Fox News Digital : « Les États-Unis n’ont joué aucun rôle dans une telle chose et nous n’avons aucune raison de croire que ces affirmations sont vraies.

« Comme nous l’avons dit, le 20 juin, la police d’État albanaise est entrée dans l’enceinte des Mujahedin-e-Khalq (MEK) à Durres, en Albanie, pour exécuter une ordonnance du tribunal. Les États-Unis n’étaient pas impliqués dans cette opération. Nous soutenons le gouvernement de Le droit de l’Albanie d’enquêter sur toute activité illégale potentielle sur son territoire. »

Le porte-parole a ajouté : « Nous vous renvoyons au gouvernement albanais pour toute information complémentaire ».

Fox News Digital a passé en revue les nouveaux renseignements européens des Pays-Bas, de Suède et d’Allemagne qui ont révélé que le régime iranien continuait de surveiller les dissidents iraniens et le MEK.

Un tribunal belge a condamné un diplomate iranien, Assadollah Assadi, à 20 ans de prison pour son rôle dans un complot visant à bombarder une conférence du MEK à l’extérieur de Paris en 2018. Le gouvernement belge a libéré Assadi en mai en échange d’un travailleur humanitaire belge pris en otage par régime iranien. Selon un rapport de Reuters, le CNRI a condamné la libération d’Assadi 15 ans avant la fin de sa peine de prison parce qu’elle encourageait le terrorisme.

« Rien ne justifie la libération d’un maître terroriste », a déclaré Shahin Gobadi du CNRI. « Rien. »