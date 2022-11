L’Iran prétend avoir construit un missile balistique hypersonique

Téhéran prétend avoir construit un missile balistique hypersonique, selon des informations citées jeudi par les gardiens de la révolution iraniens.

Fox News n’a pas pu joindre immédiatement le Pentagone pour commenter ces allégations, bien qu’il n’y ait eu aucun rapport suggérant que l’Iran ait déjà testé un missile balistique hypersonique.

Les missiles hypersoniques sont non seulement capables de voyager plus de cinq fois plus vite que la vitesse du son, à une vitesse de 3 800 mph, mais sont également capables de voyager sur des trajectoires complexes qui les rendent difficiles à défendre, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. .

Les responsables de la défense ont précédemment noté la tendance de l’Iran à exagérer en ce qui concerne ses capacités militaires. Les commentaires d’un haut responsable des Gardiens de la révolution iraniens interviennent alors que les relations ouest-iraniennes sont de plus en plus tendues concernant la fourniture de drones par Téhéran à la Russie et leur utilisation en Ukraine.

“Ce missile a une vitesse élevée et peut manœuvrer dans et hors de l’atmosphère. Il ciblera les systèmes anti-missiles avancés de l’ennemi et constitue un grand saut générationnel dans le domaine des missiles”, a déclaré le commandant Amir Ali Hajizadeh, selon Reuters.

La Russie aurait lancé “plusieurs” missiles hypersoniques en Ukraine, ont déclaré de hauts responsables américains de la défense plus tôt cette année.

Les États-Unis ont réagi en testant leurs propres missiles hypersoniques en juillet à la suite de craintes signalées selon lesquelles la Russie, la Chine et la Corée du Nord dépassaient les capacités de missiles de Washington.

On ne sait pas combien de missiles hypersoniques la Russie a dans ses stocks, mais alors que la guerre en Ukraine entre dans un neuvième mois, les missiles et les fournitures tactiques russes ont considérablement diminué et ont incité Moscou à se tourner vers des pays comme l’Iran pour aider à armer ses troupes.

Les livraisons de drones à la Russie ne sont pas le seul secteur de la défense internationale dans lequel Téhéran s’est impliqué.

La semaine dernière, l’Iran a annoncé qu’il avait testé un lanceur spatial à trois étages, surnommé le Ghaem 100, qui pouvait lancer des satellites pesant jusqu’à 180 livres en orbite.

Les responsables américains ont condamné cette décision comme “inutile et déstabilisante” alors que les inquiétudes grandissent quant au fait qu’ils pourraient être utilisés pour déployer une ogive nucléaire, selon Reuters.

L’Iran a nié à plusieurs reprises qu’il tentait de développer ses capacités nucléaires alors que les pays occidentaux cherchent à ramener Téhéran dans le cadre d’un accord de non-prolifération nucléaire.