La Compagnie pétrolière nationale iranienne (NIOC) est prête à augmenter sa production dès que les restrictions imposées au secteur seront levées, a déclaré mercredi le directeur adjoint des affaires de production de la société, Farrokh Alikhani.

« Après la réimposition des sanctions contre l’Iran et l’élaboration d’un scénario de contrôle de la production, le scénario de reprise de la production a également été mis à l’ordre du jour et des plans ont été élaborés pour relancer la production à une semaine, un mois et trois mois d’intervalle, « a-t-il déclaré au site Web Shana du ministère du Pétrole.

Pendant que « quelques puits jeunes et énergiques » devraient devenir pleinement opérationnels dans un court délai, des travaux supplémentaires seront probablement nécessaires sur d’autres puits, a-t-il ajouté. Dans l’ensemble, la NIOC s’attend à atteindre des niveaux proches de la capacité de production de pétrole d’avant les sanctions un mois après la levée des restrictions.

Bien que nous ayons considéré le temps requis pour le rétablissement complet de la production comme étant d’un quart, sur la base des plans et des préparatifs qui ont été fournis, nous prévoyons que la principale capacité de production visée sera rétablie d’ici un mois.

Le secteur pétrolier iranien, l’une des principales sources de revenus de l’économie du pays, a été fortement touché par les restrictions américaines après que le président de l’époque, Donald Trump, se soit retiré de l’accord nucléaire historique de 2015 au début de 2018. Il a accusé Téhéran d’avoir en quelque sorte violé le « esprit » de l’accord, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global commun (JPOA), réimposant les anciennes et introduisant de nouvelles sanctions contre l’Iran.

Téhéran, à son tour, a progressivement suspendu ses obligations en vertu du JCPOA, intensifiant ses activités nucléaires, installant de nouveaux équipements d’enrichissement d’uranium et limitant l’accès des inspecteurs internationaux à ses installations.

Après le changement d’administration américaine, cependant, Washington a signalé qu’il était prêt à relancer l’accord nucléaire effectivement mort. Jusqu’à présent, les négociations multinationales sur l’accord n’ont donné aucun résultat, Téhéran soutenant que seule la levée inconditionnelle de toutes les sanctions américaines pourrait rendre le JCPOA à nouveau fonctionnel.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !