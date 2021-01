M. Trump a imposé de nombreuses sanctions économiques sévères à l’Iran dans ce qu’il a appelé une stratégie de «pression maximale» pour forcer les Iraniens à renégocier l’accord. Mais l’Iran a refusé de renégocier et a plutôt intensifié son activité nucléaire après le retrait des États-Unis de l’accord, tout en poursuivant également son programme de missiles et sa politique régionale opposée par les États-Unis.

Ce ne sont là que quelques-unes des mesures que l’Iran a prises ces dernières semaines dans ce qui est considéré comme faisant partie d’une stratégie de plus en plus impatiente de faire pression sur le président Biden, qui a déclaré vouloir annuler de nombreuses mesures prises par son prédécesseur, Donald J.Trump.

L’Iran a menacé de bloquer les inspections nucléaires le mois prochain et a encore augmenté la production de carburant qui pourrait être enrichi pour être utilisé dans les bombes. Il a saisi le cargo d’un allié américain. Et il a incarcéré un autre citoyen américain pour espionnage.

Même ainsi, l’irritation des dirigeants iraniens face au manque d’action s’est intensifiée ces derniers jours, compte tenu de la vague de décrets exécutifs de M. Biden sur d’autres questions. Du président Hassan Rohani et de ses subordonnés, un chœur a exhorté – à travers des interviews, des médias sociaux et des commentaires publics – que M. Biden agisse rapidement pour rétablir l’accord sans imposer de conditions préalables à l’Iran.

De plus, le refus des républicains, du lobby pro-israélien et des groupes d’opposition vocaux soulignant les violations des droits de l’homme par l’Iran rendent politiquement délicat un retour à l’accord nucléaire d’un coup de stylo présidentiel.

«L’Iran passe de l’attente et de la patience à l’agression et à l’action. Il est temps et l’ennemi peut voir les signes très clairement », a déclaré un analyste conservateur en Iran, Mehdi Mohammadi, dans un article sur Twitter au début du mois.

Les responsables iraniens ont publiquement rejeté cette approche, insistant pour que les Américains abandonnent d’abord les sanctions, qui étaient la violation initiale de l’accord, et alors seulement l’Iran reviendrait à se conformer. Ce point de vue a été renforcé mercredi dans un article d’opinion de l’ambassadeur iranien aux Nations Unies, Majid Takht-Ravanchi, publié dans le New York Times.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a cherché à amplifier la pression sur M. Biden cette semaine lors d’une visite en Russie, qui, avec la Chine, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, honore toujours l’accord et a cherché à le préserver. «Avec le changement d’administration aux États-Unis, nous avons entendu des paroles, mais nous n’avons vu aucune action», a déclaré M. Zarif.

Il a réitéré la menace de l’Iran de restreindre les visites d’inspecteurs nucléaires internationaux – une violation flagrante de l’accord – à partir du 21 février, en vertu de la loi adoptée par le Parlement, qui a suivi l’assassinat en novembre du plus grand scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh. L’Iran a blâmé Israël et les États-Unis pour le meurtre.

La mise en garde de M. Biden envers une ouverture avec l’Iran est enracinée dans l’antipathie qui a dominé les relations américano-iraniennes depuis la révolution islamique de 1979, la crise des otages américains et la rupture des relations diplomatiques. Il y a un fort soutien bipartisan pour une position ferme envers l’Iran, que le Département d’État a classé depuis 1984 comme un État sponsor du terrorisme, et est considérée par Israël et l’Arabie saoudite, les plus proches alliés américains dans la région, comme une menace dangereuse.

Si l’Iran n’a rien fait pour provoquer une confrontation militaire avec les États-Unis depuis l’élection de M. Biden, il a pris des mesures pour au moins attirer son attention. Le 4 janvier, les marins du Corps des gardiens de la révolution islamique a saisi un navire sud-coréen au milieu d’un différend frémissant sur la saisie par la Corée du Sud de 7 milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens, gelés par les sanctions américaines.

Quelques jours à peine avant l’investiture de M. Biden, les médias iraniens ont rapporté la condamnation d’un homme d’affaires irano-américain, Emad Sharghi, pour des accusations d’espionnage non spécifiées. M. Sharghi a rejoint au moins trois autres citoyens américains d’origine iranienne détenus en Iran, selon une liste compilé par le Center for Human Rights in Iran, un groupe de défense basé à New York.

En signe des propres soupçons de M. Biden envers l’Iran, l’armée américaine a dit mercredi qu’un bombardier B-52 avait survolé le Moyen-Orient pour la troisième fois cette année – et pour la première fois depuis qu’il était devenu commandant en chef. Les opérations B-52, visant à dissuader l’Iran de toute provocation militaire, avaient commencé sous M. Trump.

M. Biden peut également être réticent à s’engager de nouveau avec l’Iran tant que la politique interne de ce pays ne signalera pas une certaine clarté. Le président Rohani, qui a aidé à négocier l’accord nucléaire, en est maintenant aux six derniers mois de son dernier mandat. Il a été sévèrement critiqué par les extrémistes qui pourraient exercer plus de pouvoir après les élections de juin.