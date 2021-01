L’Iran a accumulé des pièces de monnaie et a exposé sa stratégie d’engagement avec Joe Biden, qui arrive au pouvoir en promettant de ramener les États-Unis à l’accord nucléaire de 2015 si l’Iran revient au respect.

Pourquoi est-ce important: Des déclarations récentes des dirigeants iraniens indiquent qu’ils sont prêts à conclure un tel accord. Mais les parties diffèrent quant à savoir qui devra faire le premier pas et quand.

La grande image: Revenir à l’accord exigerait que l’Iran revienne sur sa récente accélération nucléaire et que les États-Unis lèvent les sanctions. Biden considère cela comme la base à partir de laquelle négocier un accord plus large et plus durable.

Le secrétaire d’État désigné, Tony Blinken, a réitéré cela lors de son audition de confirmation mardi, mais a déclaré que l’administration entrante était « loin » de revenir à l’accord.

Les élections présidentielles iraniennes de juin occuperont une place prépondérante sur n’importe quel calendrier.

Que ce passe-t-il: Anticipant les négociations, les Iraniens ont pris ou menacé plusieurs mesures visant à créer un effet de levier, notamment en produisant de l’uranium enrichi à 20% en violation flagrante des termes de l’accord.

Mohammad Baqer Qalibaf, le président du parlement iranien, a déclaré que cela avait été fait « pour produire de la force dans le domaine de la diplomatie ». Il a ajouté que l’engagement immédiat de l’Europe sur la question montrait que la stratégie fonctionnait.

Ensuite, l’Iran a informé l’Agence internationale de l’énergie atomique de son intention de commencer à produire de l’uranium métal, qui peut être utilisé pour développer des ogives nucléaires.

Peut-être le plus inquiétant est que les Iraniens menacent de limiter l’accès des inspecteurs à leurs installations nucléaires au début de février.

Conduire l’actualité: Dans un discours prononcé le 8 janvier, le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a exposé sa position, affirmant que l’Iran ne faisait pas confiance aux États-Unis et n’était pas pressé.

Dans les jours qui ont suivi, une série de de très hauts responsables iraniens – tous membres d’un comité qui supervise l’accord sur le nucléaire – ont fait écho à ce message dans des «interviews» publiées sur le site officiel de Khamenei, dans ce qui semblait être une démonstration orchestrée d’unité.

Ce qu’ils disent: Les responsables ont évoqué à plusieurs reprises une «feuille de route» des mesures que les deux parties devraient prendre. Cela commence par la levée des sanctions par les États-Unis.

Les responsables ont déclaré qu’ils traiteraient une annonce de Biden sur le retour à l’accord comme dénuée de sens à moins qu’elle ne s’accompagne d’un allégement des sanctions.

«Si M. Biden signe un décret, nous en signerons un aussi. Chaque fois qu’il le mettra en action, nous mettrons le nôtre en action également », a déclaré Zarif.

L’Iran souhaite que les sanctions soient levées en une seule action globale et non dans un processus progressif par étapes. Larijani, l’un des principaux candidats à la présidentielle, a déclaré que les États-Unis ne tromperaient pas l’Iran avec «un bonbon».

Les plus hautes priorités pour l’Iran sont la levée des sanctions sur les exportations de pétrole et le système bancaire iranien, ainsi que le dégel des avoirs iraniens à l’étranger.

Après le retour des deux parties à la conformité, L’Iran a déclaré qu’il était prêt pour de nouvelles négociations sur un accord nucléaire 2.0.

Dans le cadre de ces négociations, l’Iran exigera une indemnisation pour les dommages qu’il a subis du fait du retrait de Trump.

Une autre condition pour les négociations futures est l’annulation du mécanisme de reprise qui permet aux États-Unis ou à d’autres parties à l’accord de renouveler rapidement les sanctions de l’ONU contre l’Iran.

Selon Zarif, l’Iran exigera que les États-Unis prennent des mesures pour garantir qu’une nouvelle administration ne démolira pas le prochain accord comme Trump l’a fait le précédent.

Et après: Raz Zimmt, un expert iranien à l’Institut israélien d’études sur la sécurité nationale, a déclaré que les Iraniens ne renégocieraient pas l’accord de 2015 ou ne retourneraient pas au respect sans l’allègement des sanctions.

Mais, a-t-il dit, ils pourraient convenir d’un accord intérimaire dans lequel les États-Unis lèveront la plupart des sanctions en échange de l’annulation par l’Iran de la plupart de ses progrès nucléaires depuis 2019.

«Dans tous les cas, Khamenei ne transigera pas sur les positions de principe qu’il a exposées, car cela reviendrait à admettre que la politique de pression maximale de Trump a fonctionné», a déclaré Zimmt.

