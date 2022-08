L’Iran prend pied en Amérique du Sud alors que l’administrateur de Biden poursuit un accord sur le nucléaire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Iran a cherché à accroître son influence en Amérique du Sud et à saper les intérêts et la sécurité américains, attirant peu de réponses de l’administration Biden alors qu’elle tente de sauver l’accord nucléaire de l’ère Obama avec le pays.

“Les Gardiens de la révolution iraniens sont beaucoup plus activement impliqués dans les questions de subversion et d’assassinat”, a déclaré James Phillips, chercheur principal en politique étrangère à la Heritage Foundation, à Fox News.

Phillips a souligné un complot de 2011 visant à assassiner l’ambassadeur saoudien dans le quartier américain de Georgetown à Washington, DC, notant que des agents iraniens cherchaient à s’associer à un cartel de la drogue mexicain pour mener à bien le complot sur le sol américain.

“C’était il y a plus de 10 ans… ça dure depuis longtemps”, a déclaré Phillips.

BIDEN MANQUE DE STRATÉGIE COHÉRENTE SUR L’IRAN QUI EST À « SEMAINES » DE LA CONSTRUCTION D’UNE BOMBE NUCLÉAIRE, AIDE LA RUSSIE : EXPERT

La sensibilisation de l’Iran en Amérique latine a apparemment commencé à reprendre ces dernières années, plus récemment avec l’apparition d’un mystérieux avion battant pavillon vénézuélien en Argentine le mois dernier. L’avion, appartenant à un opérateur iranien sanctionné par les États-Unis, a atterri à Ezeiza avec un équipage de 14 Vénézuéliens et de cinq Iraniens, dont l’un était un haut responsable iranien.

Selon des informations du Wall Street Journal, l’avion a depuis été saisi et une enquête a été lancée, mais la raison exacte pour laquelle il a été autorisé à atterrir en Argentine et ce qu’il y faisait reste quelque peu un mystère.

La police fédérale argentine a fouillé l’avion et trouvé du matériel utilisé pour les opérations militaires de cyberdéfense à bord, alors qu’il a été signalé que le capitaine de l’avion était Gholamreza Ghasemi, membre du conseil d’administration et directeur de Fars Air Qeshm, une compagnie aérienne iranienne sanctionnée par les États-Unis.

Le président argentin Alberto Fernández a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien de suspect dans l’avion, tandis que le ministre de la Sécurité du pays a affirmé que le capitaine ne partageait que par coïncidence le même nom que Ghasemi, une affirmation contredite par les services de renseignement paraguayens et remise en question par des membres argentins du Congrès.

LE PARLEMENT BELGIQUE ADOPTE UN TRAITÉ IRAN QUI PEUT CONDUIRE À LA LIBÉRATION D’UN TERRORISTE CONDAMNÉ

Bien que l’Iran ait une longue histoire de partenariat avec le Venezuela, un pays qui a l’habitude de chercher à saper les intérêts américains, la coopération iranienne avec l’Argentine démocratique serait un développement plus troublant pour les États-Unis dans la région.

Une semaine avant l’atterrissage de l’avion à Ezeiza, l’Iran et l’Argentine ont demandé leur adhésion au groupe BRICS, un groupe de cinq économies émergentes comprenant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Le groupe, qui tient un sommet annuel depuis 2009, a une influence significative sur les affaires mondiales, se présentant comme une alternative aux alliances occidentales dominées par les États-Unis.

Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré à Reuters que l’adhésion aux BRICS apporterait des valeurs ajoutées aux deux parties”, tandis que la Russie s’est vantée que les États-Unis ne parvenaient pas à réduire leur influence internationale dans le cadre de la guerre en cours en Ukraine.

L’influence iranienne en Amérique du Sud serait bénéfique pour la Russie qui, sous la direction du président Vladimir Poutine, s’est donné pour objectif d’éroder l’influence américaine dans la région.

POUTINE RENCONTRE L’IRAN ET LA TURQUIE À TÉHÉRAN AU MILIEU DE LA GUERRE MORTELLE EN UKRAINE

“Moscou a approfondi ses liens avec d’autres régimes autoritaires à Cuba, au Venezuela et au Nicaragua, dans le cadre d’une stratégie à long terme visant à établir une présence permanente dans la région”, a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting, ancienne officier du renseignement de la DIA. et l’auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News.

Koffler a déclaré que les objectifs de la Russie ne sont pas seulement d’accéder à de nouveaux marchés et ressources alors qu’une grande partie du monde tente d’isoler le pays, mais de démontrer aux États-Unis qu’elle peut opérer militairement dans l’arrière-cour de l’Amérique.

“En fin de compte, la Russie veut construire une position de force formidable aux portes de l’Amérique, comme moyen de dissuasion, que Moscou pourrait activer au cas où Washington interviendrait avec les plans de Poutine pour rétablir le contrôle des anciens États soviétiques de Russie, comme l’Ukraine”, a déclaré Koffler. .

Le mystérieux avion en Argentine n’est pas le seul indice que l’Iran cherche à renforcer son influence en Amérique latine. Plus tôt cette année, le vice-président iranien pour les affaires économiques, Mohsen Rezaee, était l’invité invité à la cérémonie inaugurale du président nicaraguayen Daniel Ortega. Rezaee, un ancien membre des Gardiens de la révolution iraniens, est recherché en Argentine pour avoir prétendument orchestré l’attentat à la bombe de 1994 contre un centre juif à Buenos Aires.

LA MAISON BLANCHE ACCUSE L’IRAN D’AVOIR DONNÉ “PLUSIEURS CENTAINES” DE DRONES À LA RUSSIE

Ortega a longtemps été un dirigeant controversé et a été accusé de politiques autoritaires par des observateurs internationaux. Son mandat au pouvoir a vu le Nicaragua frappé de multiples sanctions américaines, tandis que le Département d’État a critiqué son soutien aux “régimes radicaux” à Cuba et en Iran ainsi que les tentatives répétées de saper le capitalisme et les intérêts américains.

Il existe également des preuves que l’Iran a étendu son influence aussi loin au nord que le Mexique. Le Hezbollah, qui est désigné comme organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne et reçoit une formation militaire, des armes et un soutien financier de l’Iran, a pris pied en Amérique latine pendant une grande partie de la dernière décennie et a plus récemment percé avec les cartels de la drogue. au Mexique.

Le ministère de la Justice a annoncé le mois dernier que les États-Unis avaient extradé Adalberto Fructuoso Comparan-Rodriguez, ancien maire d’Aguililla, au Mexique et chef présumé des cartels unis à Michoacán, au Mexique, pour trafic de drogue.

Selon les allégations, Comparan-Rodriguez a rencontré à Cali, en Colombie, un trafiquant de drogue soupçonné d’être associé au Hezbollah. Comparan-Rodriguez et un associé ont dit au trafiquant qu’ils pouvaient fournir des centaines de kilogrammes de méthamphétamine, acceptant finalement d’envoyer 500 kilogrammes de méthamphétamine du Mexique au Texas, où ils ont ensuite été transportés à Miami.

NIKKI HALEY: LA POUSSÉE DE BIDEN POUR UN NOUVEL ACCORD AVEC L’IRAN “REVIENDRA POUR MORDRE” LES ÉTATS-UNIS, ISRAËL S’IL N’EST PAS FACE À LA FORCE

Les forces de l’ordre ont pu saisir les drogues avant qu’elles ne descendent dans les rues après l’arrestation de Comparan-Rodriguez par les autorités guatémaltèques, mais l’affaire a démontré l’influence croissante du Hezbollah en Amérique latine.

Le Hezbollah a une longue histoire documentée d’opérations dans la zone tri-frontalière entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay, tandis que l’organisation a plus récemment étendu sa portée au Venezuela. En 2019, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a affirmé que l’organisation terroriste dispose désormais de “cellules actives” au Venezuela qui présentent un risque pour la sécurité des États-Unis.

“Les gens ne reconnaissent pas que le Hezbollah a des cellules actives – les Iraniens ont un impact sur le peuple du Venezuela et dans toute l’Amérique du Sud”, il a dit à l’époque. “Nous avons l’obligation de réduire ce risque pour l’Amérique.”

Cependant, l’administration actuelle a adopté une approche différente face à la menace de l’Iran, abandonnant la politique de pression maximale de l’administration Trump en faveur d’une tentative de raviver le plan d’action global conjoint de l’ère Obama, largement connu sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien.

SÉN. JAMES LANKFORD DIT QUE LA « MESSAGERIE MIXTE » DE BIDEN SUR LE MOYEN-ORIENT EST « INUTILE », AVERTIT DE LA MONTÉE DE L’ANTISÉMITISME

Phillips a déclaré que la nouvelle approche était une erreur, affirmant que l’administration Biden était devenue complaisante envers l’Iran dans le but de sauver une partie de l’héritage de l’ancien président Obama.

“L’administration Biden s’est peinte dans un coin sur les sanctions contre l’Iran”, a déclaré Phillips. “Il a largement sous-estimé l’effet de levier dont il aurait besoin pour extraire un autre accord nucléaire de l’Iran… il a laissé tomber la pédale sur la stratégie de sanction de pression maximale que l’administration Trump avait adoptée.”

La plus petite quantité de levier n’a servi qu’à enhardir l’Iran, qui, en plus de ses activités en Amérique latine, a accéléré ses efforts pour obtenir des armes nucléaires.

“L’Iran est sur le point d’acquérir une arme nucléaire”, a déclaré Phillips. “Ils ont déjà suffisamment d’uranium enrichi pour construire une bombe nucléaire en quelques semaines.”

Phillips estime que les sanctions seules ne sont pas la solution, arguant plutôt que l’administration doit démontrer une menace crédible de force militaire pour dissuader les ambitions croissantes de l’Iran.

“Les sanctions à elles seules ne vont pas plus arrêter le programme nucléaire iranien qu’elles n’ont arrêté celui de la Corée du Nord”, a-t-il déclaré. “Ce qui dissuaderait l’Iran, c’est une menace crédible d’usage effectif de la force.”