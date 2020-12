La loi était la conséquence la plus claire de l’assassinat du plus grand scientifique nucléaire iranien, que les responsables iraniens ont promis de venger.

L’Iran a adopté mercredi une loi pour commencer immédiatement à enrichir l’uranium à un niveau plus proche de la qualité des armes et suspendre l’accès des inspecteurs internationaux à ses installations nucléaires si les sanctions ne sont pas levées début février, peu après le président élu Joseph R. Biden Jr. prend ses fonctions.

La loi a été ratifiée par le Conseil des gardiens de l’Iran, un organe désigné qui supervise le gouvernement élu, mercredi.

Le président Hassan Rohani s’était opposé à cette initiative, la qualifiant de contre-productive.

«Le gouvernement n’est pas d’accord avec cette législation et la considère comme dommageable pour la diplomatie», a-t-il déclaré mercredi avant que la loi ne soit ratifiée.

Cependant, son gouvernement est désormais obligé de l’exécuter.

L’ordre d’enrichissement de l’uranium à 20% serait préoccupant car il est considéré comme proche du seuil d’uranium de qualité bombe, qui peut atteindre environ 90%. L’Iran a déclaré que son programme nucléaire était à des fins pacifiques, bien que les responsables israéliens et certains responsables des services de renseignement américains croient que l’Iran a un programme d’armes secret.

L’Iran avait limité son enrichissement à moins de 4% dans le cadre de l’accord nucléaire, que l’administration Trump a abandonné en 2018.

La loi indiquait que l’enrichissement plus élevé était subordonné à la poursuite des sanctions contre l’Iran et exigeait que les nations européennes qui sont toujours parties à l’accord nucléaire fournissent un allégement des sanctions américaines.

La loi prévoit également le stockage de 120 kilogrammes par an d’uranium enrichi à 20 pour cent à des «fins pacifiques».

David Albright, président de l’Institut pour la science et la sécurité internationale, une organisation à but non lucratif à Washington qui suit la prolifération nucléaire, a déclaré qu’il faudrait à l’Iran au moins six mois pour convertir son stock existant d’uranium faiblement enrichi à 20%.