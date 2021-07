L’Iran pousse une application de rencontres soutenue par l’État pour promouvoir le mariage

Le Centre culturel iranien Tebyan, affilié à l’Organisation de propagande islamique du pays, propose des conseils sur le mariage sur son site Web, répondant à des questions telles que « L’un est introverti et l’autre est extraverti. Qu’est-ce qu’on fait? » et « Pourquoi ne pouvons-nous pas parler ? » Cette semaine, l’Iran a fait un pas de plus dans ses efforts officiels pour promouvoir le mariage dans un contexte d’augmentation des taux de divorce, avec l’introduction d’une application de rencontres islamique approuvée par l’État.