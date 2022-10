L’Iran pousse militairement à l’étranger au milieu des troubles chez lui – Kelowna Capital News

Alors que les protestations font rage dans le pays, le gouvernement théocratique iranien déploie ses forces militaires à l’étranger : Téhéran a fourni des drones à la Russie qui ont tué des civils ukrainiens, organisé des exercices dans une région frontalière avec l’Azerbaïdjan et bombardé des positions kurdes en Irak.

Ces mesures montrent que les dirigeants iraniens tentent de rallier le soutien de la ligne dure dans le pays alors que les manifestations se poursuivent après la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une femme de 22 ans décédée sous la garde de la police des mœurs du pays.

Ils rappellent également au Moyen-Orient et à l’Occident au sens large que le gouvernement iranien reste disposé à utiliser la force à la fois à l’étranger et dans le pays pour rester au pouvoir.

Le programme nucléaire iranien augmente encore le risque de déstabilisation. Téhéran a maintenant suffisamment d’uranium hautement enrichi pour construire une bombe atomique s’il le souhaite – et continue d’en faire plus alors que les négociations sur son accord en lambeaux avec les puissances mondiales se sont effondrées.

Des vidéos en ligne d’Iran montrent des personnes de tous horizons, des enfants d’âge scolaire aux personnes âgées, prenant part aux manifestations qui, selon les militants, ont balayé plus de 100 villes depuis la mort d’Amini. Des femmes ont retiré leur hijab lors de manifestations et dans le cadre de la vie quotidienne à Téhéran.

Même la menace d’arrestation, les passages à tabac et même la violence meurtrière par les forces de sécurité n’ont pas apaisé la colère alors que l’Iran fait face à des difficultés économiques qui s’aggravent. Des groupes d’activistes affirment que des milliers de personnes ont déjà été arrêtées et plus de 200 personnes tuées.

Le gouvernement iranien, quant à lui, a tenté de fournir une contre-programmation, en ralliant des hommes et des femmes brandissant des drapeaux dans le tchador noir universel pour des événements à Téhéran et ailleurs.

Le ralliement de ses partisans reste crucial pour le gouvernement iranien alors qu’il fait face à sa pire crise depuis les manifestations du Mouvement vert de 2009. Dans le cadre de cet effort, l’Iran a tenté de montrer ces dernières semaines qu’il était capable de riposter à ses ennemis, réels ou supposés.

Ses premières frappes ont eu lieu fin septembre, lorsque les Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens ont lancé des attaques de drones et de missiles sur des zones qui abritent des séparatistes kurdes vivant de l’autre côté de la frontière irakienne. Les responsables kurdes affirment que ces attaques ont tué au moins 16 personnes, dont un citoyen américain, et en ont blessé des dizaines d’autres.

À l’époque, l’Iran a allégué – sans fournir de preuves – que les séparatistes kurdes avaient déclenché les manifestations à la suite de la mort d’Amini, un Kurde. Des rumeurs persistent quant à une forte présence militaire dans l’ouest de l’Iran alors que les forces de sécurité se sont affrontées à plusieurs reprises avec des manifestants dans les zones kurdes.

Il y a également eu des activités militaires à la frontière nord de l’Iran avec l’Azerbaïdjan, où les Gardiens de la révolution, responsables uniquement devant le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, ont mené des exercices militaires pendant plusieurs jours.

Mercredi, l’agence de presse semi-officielle Tasnim a publié une vidéo des troupes de la Garde installant des ponts flottants sur la rivière Aras à la frontière, puis conduisant des chars et des camions à travers elle.

L’Azerbaïdjan est enfermé dans des combats cycliques avec l’Arménie, le dernier round tuant 176 soldats en septembre.

Les liens de l’Azerbaïdjan avec Israël ont provoqué la colère de Téhéran, d’autant plus que 69 % de toutes ses principales importations d’armes provenaient d’Israël entre 2016 et 2020, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. L’Iran veut également maintenir sa frontière de 44 kilomètres (27 milles) avec l’Arménie enclavée – quelque chose qui pourrait être menacé si l’Azerbaïdjan s’emparait d’un nouveau territoire par la guerre.

Ensuite, il y a la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Alors que Moscou grignotait son stock de munitions à guidage de précision pendant les mois de guerre, elle s’est tournée vers l’Iran pour lui fournir des drones “suicides” à bas prix. Ils fonctionnent comme un missile de croisière lent, bourdonnant près du sol avant de plonger et d’exploser contre une cible à l’impact.

À Kyiv, la capitale ukrainienne, les drones iraniens Shahed-136, connus pour leur design distinctif en forme de triangle, ont fait exploser des immeubles d’habitation et d’autres cibles. L’Iran et la Russie ont nié que Téhéran ait fourni les drones – mais Khamenei, dans un discours mercredi, a télégraphié son approbation de leurs capacités meurtrières sur le champ de bataille.

“Il y a quelques années, lorsque des photographies de nos missiles et drones avancés ont été publiées, certains ont dit qu’elles avaient été photoshoppées”, a déclaré Khamenei, selon une transcription sur son site officiel. « Mais maintenant, ils disent : ‘Les drones iraniens sont très dangereux, pourquoi les vendez-vous à tel ou tel ? Pourquoi le donnez-vous à tel ou tel?

La Maison Blanche a affirmé jeudi que les troupes iraniennes étaient “directement engagées sur le terrain” en Crimée pour soutenir les frappes de drones de Moscou sur l’Ukraine.

Pendant ce temps, le programme nucléaire iranien continue d’accumuler de l’uranium hautement enrichi.

Au milieu des manifestations qui se poursuivent, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a récemment décrit les efforts visant à créer une feuille de route pour restaurer l’accord nucléaire en lambeaux de l’Iran avec les puissances mondiales comme “pas notre objectif pour le moment”.

Alors que les détracteurs de la répression iranienne contre les manifestants applaudissent le changement de langage de Washington, un échec prolongé à rétablir l’accord nucléaire augmente également les risques de prolifération nucléaire posés par Téhéran – potentiellement un autre point de déclenchement des tensions régionales.

L’Iran enrichit désormais l’uranium jusqu’à 60% de pureté – à quelques pas des niveaux de qualité militaire de 90%. Les responsables iraniens ont également ouvertement discuté de la poursuite d’une bombe au cours des derniers mois, ce qui était autrefois considéré comme tabou.

Israël a averti qu’il ne permettrait jamais à l’Iran d’obtenir une arme nucléaire – et le pays a mené des frappes aériennes dans le passé pour détruire des programmes atomiques en Irak et en Syrie. Cela ouvre le risque d’un conflit plus large alors même que les tensions sur le programme de l’Iran ont mis la région en ébullition d’incidents violents depuis 2019.

Pendant ce temps, les États-Unis continuent de signaler qu’ils restent prêts à utiliser la force dans la région si nécessaire. Les survols par des bombardiers B-52 à capacité nucléaire commencés sous l’administration du président Donald Trump se sont poursuivis sous le président Joe Biden.

Et tôt jeudi, le commandement central de l’armée américaine a reconnu que son commandant en chef était monté à bord d’un sous-marin de missiles balistiques américain doté d’armes nucléaires dans la mer d’Oman – une visite inhabituelle dans l’une des meilleures armes américaines de son arsenal atomique près de l’Iran.

—Jon Gambrell, Associated Press

L’Iran